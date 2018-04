Realizan trabajos de fumigación contra el dengue

Fotos CAMPAÑA. Se profundizó el operativo que tiene como finalidad evitar la propagación del Aedes aegypti.

24/04/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). En el marco de una campaña de prevención contra el dengue, la Municipalidad de Las Termas desarrolla trabajos de fumigación en diferentes barrios de la ciudad, con el objetivo de evitar la proliferación del mosquito transmisor, el Aedes aegypti.

Las actividades están a cargo del personal del área de Prevención de la comuna, el que recorrió distintos puntos de la ciudad con el objetivo de reducir al mínimo los riesgos.

Desde el municipio termense solicitan a la población que colaboren con la campaña y tengan en cuenta las siguientes recomendaciones: evitar las aguas estancadas alrededor de la casa, reemplazar el agua de los floreros por arena, no dejar agua estancada en las macetas, no dejar acumular agua en cubos y baldes, hay que darles la vuelta, usar repelentes para mosquitos, sobre todo en las tardes y en la noche, colocar mosquiteros y asegurarse de que no esté roto, mantener el bote de la basura bien tapado.

También solicitan no acumular llantas, botellas, tapas o cualquier otro elemento que pueda almacenar agua por más pequeño que sea; además, si en la casa hay tanques para almacenar agua para el consumo, debe permanecer tapado.