Susana aún no decidió si volverá al teatro

24/04/2018 -

Susana Giménez regresó a la Argentina, seguramente irá a ver el trabajo de Laurita Fernández en el musical "Sugar", al cual lo sigue produciendo pese a no figurar en el cartel; y analizará la propuesta de Gustavo Yankelevich de hacer nuevamente teatro.

Pero, como dijo la diva en su arribo a Buenos Aires, "por ahora no hay nada cerrado". Lo cual contradice a lo que expresó Yankelevich en su momento, delante de la prensa. "El proyecto está avanzado", había señalado el productor en una con Clarín Espectáculos donde remarcó: "Es algo firme que Susana vuelva a hacer teatro. Hasta ya tenemos la obra, pero no te voy a decir cuál es".

También se dijo que la comedia elegida era de origen francés y que estaba pensada para ella y Guillermo Francella.

"Por ahora no hay nada definido, estamos hablando. Pero no pasa nada... vamos a ver. Realmente no hay nada concreto", repitió Susana delante del micrófono del programa de TV de Ángel de Brito.