Construir algo nuevo

Hoy 12:58 -

Todos los seres humanos tenemos algún capítulo triste en nuestra vida. Todos tenemos pérdidas, desilusiones y situaciones que preferiríamos no atravesar, si tuviéramos la posibilidad de elegir. ¿Qué hacemos entonces con un pasado doloroso? Existen tres opciones:

1. Reproducir “A” (lo mismo). Hacemos esto cuando, sin darnos cuenta, volvemos a repetir esa mala experiencia que vivimos en nuestro presente. De esta manera, lo doloroso vuelve una y otra vez y nunca terminamos de cerrar la historia. Por ejemplo, si yo fui abandonado por mi papá y luego repito el abandono con mi pareja, mis hijos y/o mis amigos. O si fui rebelde con mi mamá y ahora me rebelo contra mi jefe, mis compañeros, la autoridad, etc. Es decir, que viví “A” y ahora repito “A”-“A”-“A” nuevamente con otras personas, continuando así mi ciclo de dolor que nunca termina.

2. Reproducir “Z” (lo contrario). En este caso, si viví una situación de abandono durante la niñez, como no tolero la más mínima ausencia, de grande formo una pareja pegoteada o me pegoteo con mis amigos. De este modo, y aunque lo haga inconscientemente, sigo atado a “A”, porque parto de allí para construir mi vida. Muchas personas que tuvieron una infancia sin afecto, cuando son adultas, se vuelven híperafectuosas.

3. Reproducir “B”, “D” y así sucesivamente. Esta última opción consiste en haber vivido una experiencia dolorosa en el pasado, sea por el motivo que sea, pero ser capaz de elaborarla y sanarla. Esto se logra siendo consciente de lo que sentí (y siento todavía) al respecto y eligiendo ahora cómo voy a construir mi vida para adelante. Es decir, que no me detengo a justificarme en que sufrí “A” y me coloco en el lugar de víctima, o creo que estoy condenado; sino, por el contrario, lo sano teniendo una mirada positiva hacia el futuro situado en una libertad responsable para construir lo nuevo.

Muchas veces los capítulos viejos de nuestra vida no los escribimos nosotros. Los escribieron otros. O tal vez se debieron a los errores cometidos, por los que no deberíamos seguir culpándonos para siempre. Pero todos tenemos la capacidad de cerrar definitivamente todo lo malo y escribir nuevos capítulos donde tomemos las riendas de nuestra vida y seamos los protagonistas.

Seguramente en algún momento el dolor ha escrito cosas en vos; la gente ha escrito cosas en vos, sin que lo buscaras ni lo desearas. Quizás has perdido a un ser querido, o has tenido una separación dolorosa, o has pasado momentos difíciles con tus hijos. Pero, aun así, podés escribir un capítulo totalmente nuevo. Hoy es tiempo de dar vuelta la página y cada día es una nueva oportunidad de escribir nuevas líneas.

Te invito a imaginar ese nuevo capítulo de tu vida donde ya no exista maltrato, ni humillación, ni injusticia, ni enfermedad, ni tristeza. Solo un amor extraordinario y expansión en todas las áreas. El capítulo viejo de tu vida está cerrándose y uno nuevo se está abriendo. Salí a tomar todo lo que antes te fue quitado o negado porque ¡largo camino te resta!