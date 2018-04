Mirá el nuevo trailer de "Venom"

Hoy 18:04 -

Cuando "Venom" lanzó su primer teaser tráiler a inicios de año internet no fue amable. Se le criticó por no mostrar al simbionte, la criatura que se fusiona con el protagonista. La espera terminó, pues la bestia negra ya reveló su diseño en YouTube.

Tal y como muestra el tráiler de "Venom", subido al canal YouTube de Sony Pictures Entertainment, el simbionte mantiene el diseño del cómic original: amplia sonrisa, lengua incluso más grande y colmillos que no tienen nada que envidiarle a un tiburón.

El adelanto también muestra a grandes rasgos la trama: Eddie Brock (Tom Hardy) es un periodista que investiga los poco éticos métodos del Dr. Carlton Drake (Riz Ahmed), quien lleva a cabo investigaciones en gente vulnerable.

En un ingreso ilegal a la sede de investigaciones, Brock se contamina con un simbionte, organismo que requiere de un huésped para sobrevivir y, a cambio, darle ventajas. Esta relación de mutua ganancia no le gusta a Drake, quien manda a su equipo de seguridad para capturar al reportero.

Entonces aparecen las habilidades que el simbionte otorga a Eddie Brock: fuerza sobrehumana, agilidad y la capacidad de generar un compuesto negro que actúa como extremidades adicionales. No obstante, la mente de la criatura empieza a fusionarse con la suya.

Este tráiler llega solo unos días antes del lanzamiento de "Avengers: Infinity War", la nueva película de Marvel Studios donde aparecerá Spiderman (Tom Holland), superhéroe cuyos derechos para cine son propiedad de Sony Pictures.

