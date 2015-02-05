CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Abril 2018
A LAS 23.00 JUSTICIA POR MANO PROPIA
Por El Liberal
25/04/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.15 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
23.00 JUSTICIA POR MANO
PROPIA
00.00 KARA PARA ASK
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.05 STAFF
01.30 CIERRE DE
TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA
20.45 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.10 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 ENCUENTRO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAISANOS
19.00 FANÁTICAS
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
22.30 SÁBADO SAGRADO
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 MUNDO RALY
14.30 MUNDO MITRE
NACIONAL B
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 LA CABRITA EXPRESS
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 SOLO FUTBOL
23.00 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.13 LA LOTERÍA DEL AMOR
08.17 BELLA
10.01 EL APRENDIZ DE BRUJO
12.02 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
12.19 PEQUEÑOS AVIADORES
14.24 REYES DE LAS OLAS
16.00 AVENTURAS EN LA GRAN CIUDAD
17.55 EL APRENDIZ DE BRUJO
19.56 EL JUEGO DE ENDER
22.00 EL INFILTRADO
TCM
06.41 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.31 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
07.56 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA
1) 08.21 LA NIÑERA
08.46 LA NIÑERA
09.11 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.11 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
10.26 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA
1)
10.51 LA NIÑERA
11.16 LA NIÑERA
11.41 RUTA SUICIDA
13.41 TRIPLE IDENTIDAD
15.39 RÁPIDA Y MORTAL
17.36 POR AMOR AL JUEGO
20.06 HECHIZO DEL TIEMPO
22.00 QUEDATE A MI LADO
TNT
06.00 PRISIONERA DEL ESPACIO
07.31 SOMBRAS TENEBROSAS
09.36 ALEXANDER Y UN DÍA TERRIBLE,
HORRIBLE, MALO... ¡MUY MALO!
11.12 MUY PARECIDO AL AMOR
13.12 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE
AZKABAN
16.02 SON COMO NIÑOS
17.59 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA
19.47 BAJO EL MISMO TECHO
22.00 RELATOS SALVAJES
00.25 DOS MÁS DOS
UNIVERSAL CHANNEL
06.10 CHICAGO FIRE
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11
14.35 IT TAKES A KILLER
15.05 ZEUS Y ROXANA
17.00 HOUSE M.D.
18.00 CHICAGO P.D.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11
21.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18
22.00 LUCIFER
23.00 LUCIFER
24.00 CHIQUITO PERO PELIGROSO
01.55 CHICAGO P.D.
STUDIO UNIVERSAL
09.00 WALTER
10.50 UN ROMANCE DE NOVELA
12.45 FULLSCREEN
13.15 CLOCKSTOPPERS. DETENER EL
TIEMPO
15.10 COMO CASARSE CON UN BILLONARIO
17.20 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL
20.00 ENAMORÁNDOME DE MI EX
22.35 AMOR Y TURBULENCIAS
24.35 DE MENDIGO A MILLONARIO
02.55 POOTIE TANG
04.25 UN ROMANCE DE NOVELA
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS 21, “ENTRE ELLA Y YO”, OBRA TEATRAL
CON SEBASTIÁN PRESTA Y SOLEDAD GARCÍA.
+ EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO
QUE PERSONIFICA Al “OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA OPORTUNIDAD, LO
HARÁ CON SU NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO GRANDE”.
CINE TEATRO RENZI
(LA BANDA)
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ DANIEL MAGAL,
EL EXITOSO CANTANTE JUJEÑO AUTOR DEL TEMA MUNDIALMENTE
CONOCIDO COMO “CARA DE GITANA”. ESA MISMA NOCHE, ESTARÁN
“LOS LINCES”.
FÓRUM
(PERÚ 511)
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ MIDACHI CON SU
ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.
CINES
SUNSTAR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS 21, “ENTRE ELLA Y YO”, OBRA TEATRAL
CON SEBASTIÁN PRESTA Y SOLEDAD GARCÍA.
+ EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO
QUE PERSONIFICA Al “OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA OPORTUNIDAD, LO
HARÁ CON SU NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO GRANDE”.
CINE TEATRO RENZI
(LA BANDA)
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ DANIEL MAGAL,
EL EXITOSO CANTANTE JUJEÑO AUTOR DEL TEMA MUNDIALMENTE
CONOCIDO COMO “CARA DE GITANA”. ESA MISMA NOCHE, ESTARÁN
“LOS LINCES”.
FÓRUM
(PERÚ 511)
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ MIDACHI CON SU
ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.
HÍPER LIBERTAD
PERDIDA ATP 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D: 18:10-
20:22-22:40 (TODOS LOS DÍAS)
GNOMOS AL ATAQUE APT
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:50-18:40
(TODOS LOS DÍAS)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 3D: 20:00 (JUEVES
SUBTITULADA)
CASTELLANO 2D: 22:30 (JUEVES
SUBTITULADA)
VERDAD O RETO ATP 16
AÑOS
CASTELLANO 2D: 22:50 (JUEVES
SUBTITULADA)
UN LUGAR EN SILENCIO
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:40 (JUEVES
SUBTITULADA)
VENTA ANTICIPADA
AVENGERS
ESTRENO 26-04