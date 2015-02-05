CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Abril 2018

A LAS 23.00 JUSTICIA POR MANO PROPIA

25/04/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.15 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

23.00 JUSTICIA POR MANO

PROPIA

00.00 KARA PARA ASK

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.05 STAFF

01.30 CIERRE DE

TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.10 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 ENCUENTRO

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

 

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAISANOS

19.00 FANÁTICAS

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

22.30 SÁBADO SAGRADO


CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 MUNDO RALY

14.30 MUNDO MITRE

NACIONAL B

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 LA CABRITA EXPRESS

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 SOLO FUTBOL

23.00 LA FIJA

 

PELÍCULAS

CINEMAX

06.13 LA LOTERÍA DEL AMOR

08.17 BELLA

10.01 EL APRENDIZ DE BRUJO

12.02 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

12.19 PEQUEÑOS AVIADORES

14.24 REYES DE LAS OLAS

16.00 AVENTURAS EN LA GRAN CIUDAD

17.55 EL APRENDIZ DE BRUJO

19.56 EL JUEGO DE ENDER

22.00 EL INFILTRADO

TCM

06.41 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.31 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

07.56 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA

1) 08.21 LA NIÑERA

08.46 LA NIÑERA

09.11 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.11 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

10.26 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA

1)

10.51 LA NIÑERA

11.16 LA NIÑERA

11.41 RUTA SUICIDA

13.41 TRIPLE IDENTIDAD

15.39 RÁPIDA Y MORTAL

17.36 POR AMOR AL JUEGO

20.06 HECHIZO DEL TIEMPO

22.00 QUEDATE A MI LADO

TNT

06.00 PRISIONERA DEL ESPACIO

07.31 SOMBRAS TENEBROSAS

09.36 ALEXANDER Y UN DÍA TERRIBLE,

HORRIBLE, MALO... ¡MUY MALO!

11.12 MUY PARECIDO AL AMOR

13.12 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

16.02 SON COMO NIÑOS

17.59 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA

19.47 BAJO EL MISMO TECHO

22.00 RELATOS SALVAJES

00.25 DOS MÁS DOS

UNIVERSAL CHANNEL

06.10 CHICAGO FIRE

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11

14.35 IT TAKES A KILLER

15.05 ZEUS Y ROXANA

17.00 HOUSE M.D.

18.00 CHICAGO P.D.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11

21.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18

22.00 LUCIFER

23.00 LUCIFER

24.00 CHIQUITO PERO PELIGROSO

01.55 CHICAGO P.D.

STUDIO UNIVERSAL

09.00 WALTER

10.50 UN ROMANCE DE NOVELA

12.45 FULLSCREEN

13.15 CLOCKSTOPPERS. DETENER EL

TIEMPO

15.10 COMO CASARSE CON UN BILLONARIO

17.20 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL

20.00 ENAMORÁNDOME DE MI EX

22.35 AMOR Y TURBULENCIAS

24.35 DE MENDIGO A MILLONARIO

02.55 POOTIE TANG

04.25 UN ROMANCE DE NOVELA

 

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS 21, “ENTRE ELLA Y YO”, OBRA TEATRAL

CON SEBASTIÁN PRESTA Y SOLEDAD GARCÍA.

+ EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO

QUE PERSONIFICA Al “OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA OPORTUNIDAD, LO

HARÁ CON SU NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO GRANDE”.

CINE TEATRO RENZI

(LA BANDA)

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ DANIEL MAGAL,

EL EXITOSO CANTANTE JUJEÑO AUTOR DEL TEMA MUNDIALMENTE

CONOCIDO COMO “CARA DE GITANA”. ESA MISMA NOCHE, ESTARÁN

“LOS LINCES”.

FÓRUM

(PERÚ 511)

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ MIDACHI CON SU

ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.


CINES

SUNSTAR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS 21, “ENTRE ELLA Y YO”, OBRA TEATRAL

CON SEBASTIÁN PRESTA Y SOLEDAD GARCÍA.

+ EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO

QUE PERSONIFICA Al “OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA OPORTUNIDAD, LO

HARÁ CON SU NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO GRANDE”.

CINE TEATRO RENZI

(LA BANDA)

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ DANIEL MAGAL,

EL EXITOSO CANTANTE JUJEÑO AUTOR DEL TEMA MUNDIALMENTE

CONOCIDO COMO “CARA DE GITANA”. ESA MISMA NOCHE, ESTARÁN

“LOS LINCES”.

FÓRUM

(PERÚ 511)

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ MIDACHI CON SU

ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.

 

HÍPER LIBERTAD

PERDIDA ATP 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D: 18:10-

20:22-22:40 (TODOS LOS DÍAS)

GNOMOS AL ATAQUE APT

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:50-18:40

(TODOS LOS DÍAS)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 3D: 20:00 (JUEVES

SUBTITULADA)

CASTELLANO 2D: 22:30 (JUEVES

SUBTITULADA)

VERDAD O RETO ATP 16

AÑOS

CASTELLANO 2D: 22:50 (JUEVES

SUBTITULADA)

UN LUGAR EN SILENCIO

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:40 (JUEVES

SUBTITULADA)

VENTA ANTICIPADA

AVENGERS

ESTRENO 26-04

 
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