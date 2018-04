Santiago jugó un amistoso en cancha de Newbery

25/04/2018 - E l p re s e l e c c i o n a - do santiagueño de la categoría U15 jugó un partido amistoso en cancha de Jorge Newbery, donde enfrentó a los Juveniles de Belgrano. Este equipo empezó a trabajar con gran antelación a las órdenes del entrenador César Paz, quien tiene como colaboradores a Mauro Montenegro y Germán Brao (asistentes); Mauricio Maciel y Enzo Corbalán (prepadores físicos). La preparación continua y están previstos varios amistosos, en los que el entrenador principal evaluará el rendimiento de los jugadores para definir su continuidad.