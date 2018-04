FÚNEBRES | 25 de Abril de 2018

25/04/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Edverto Réiner Núñez (Clodomira)

- Víctor Hugo Páez

- María del Carmen Coronel (Atamisqui)

- Adrián Eduardo Afonso

- Asención Galván (Atoj Pozo)

- María Antonia Gallardo

- Luis Hugo Bazán

- María Francisca Luna (La Banda)

- María Antonia Gallardo

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AFONSO, ADRIÁN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/18|. Su hija Jazmín Aylén Afonso Zarria, sus tios Teresa y Antonio y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERV. REALIZADO POR COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

BAZÁN, LUIS HUGO (Bichín) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Su esposa Arminda Rojas, sus hijos Víctor, Ramón, Julio, Juan, José, sus hijas políticas y sus nietos Rocío, Valentina, Fermín, Jonás, Isaac, Jimena, Juan Pablo, Benjamín, Yamila, Candelaria, Lautaro, Evangelina, Luisito participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo La Tablada 1259 Bº H. Hondo. Ruegan oraciones en su memoria.

BAZÁN, LUIS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Su esposa Arminda Petrona Rojas, sus hijos Victor, Ramón, Julio, Juan, José, hijos pol,. nietos y demás familiares part. su fallecimiento y sus restos serán inhum en el cementerio La Piedad a las 9 hs. Casa de duelo La Tablada 1259 Bº Huaico Hondo. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

BAZÁN, LUIS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. "Señor recíbelo en tu Reino y haz que brille para el la luz que no tiene fin". Sus compañeros de secretaría control de gestión de IPVU, participan con profundo dolor el fallecimiento de un gran compañero; CPN. Lucio, Ing. M. Gomez Pizarro, Luisita, Juan Carlos, Marcela, Carmen, Alcira, Héctor, Roberto, Walter, Luis F., Bianca, Sandra, Roxana, CPN. A. Fernandez, Cintia, Jose Luis, CPN. . Zalazar., CPN. Simonetti, Daniel, Emilia, Cachito, Ramon, Rita, Alejandro, Fabian y Juan R. acompañan a su esposa e hijos en su dolor.

BAZÁN, LUIS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. EL presidente interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, secretarios técnicos y personal participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Luis Hugo Bazán, ex-compañero de trabajo, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

BAZÁN, LUIS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Alicia, Herminia, Graciela Mendía participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento.

CARDOSO, SATURNO L. (Ato) (Capitán de Corbeta. Ing. Naval) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/18|. Norma Auat de Tellería, Olga Palumbo de Quatrini, Elsa E. Olivera de Bustamante participan con dolor el fallecimiento del hermano de Leyenda. Ruegan oraciones en su memoria.

ESTANCIERO, PEDRO DANIEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/18|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Mariano Gigena, Juan A. Jorge, Alicia Leguizamón, Evelina Estofan, Miguel A. Torres, Luciana Romero Martínez y Tribunal de Disciplina participan el fallecimiento desu colegiado. Se elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Sus hijos Daniel, Silvia, hija pol. Cristina, nietos Alexa, Lorenzo y demás famil. part. el fallec. y sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GALLARDO, MARÍA ANTONIA (q. e. p. d.) Falleció el 23/4/18|. "Señor ya está ante ti recíbela en tu Reino". La comunidad educativa del Instituto Secundario Sagrado Corazón de Jesús, participa con dolor el fallecimiento de la madre del Prof. Daniel Carrizo. Elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. El secretario técnico de construcciones del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo Arq. Jorge López y personal participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Maria Antonia Gallardo, madre del Sr. Carlos Daniel Carrizo, compañero de trabajo, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

GALLARDO, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. El presidente interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, secretarios técnicos y personal, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. María Antonia Gallardo, madre del Sr. Carlos Daniel Carrizo, compañero de trabajo, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

GARCÍA, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/18|. La familia de Pérez Curbelo, integrantes y colaboradores del Grupo Pérez Curbelo participa con dolor el fallecimiento de la mamá de su compañero Claudio Cieri, ante la pérdida irreparable, ruegan por el eterno descanso de su alma.

GUTIÉRREZ, MANUEL BERTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24-/4/18|. Su esposa: Cristina Iñíguez, sus hijos: Fany, Enzo y Mónica, hijos Pol., nietos y bisnietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. Jardin del Sol. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V. ) Org. Amparo S.R.L - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GUTIÉRREZ, MANUEL BERTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24-/4/18|. Con gran tristeza te despiden tus sobrinos del corazón y acompañamos a la tía Cristina en su dolor, Chonono, Maruca y Jesús Burgos Farías. Ruegan oraciones en su memoria.

LORETO ATÍA DE VEGA, EMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18 en la ciudad de Córdoba|. Su sobrino Mario Roberto Ábalos y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su hija Chini en estos tristes momentos y elevan oraciones por su eterno descanso.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Te recordaremos siempre por tu amabilidad, Sonrisa que quedará en nuestros corazones. Sus sobrinos Mimí, Nene y Eliana participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. La comunidad educativa del Jardín de Infantes Nº 147 Carocito, participa el fallecimiento del señor Marcos padre de la ex directora de esta institución Sra. Graciela Marcos. Dale resignación a sus seres queridos.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Alejandra María Cuadros, participa su encuentro con el Señor y acompaña a su hija Graciela y flia., en esta triste despedida.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. María Marta Pirro y flia., participa su fallecimiento y acompaña a su hija Graciela y flia., con oraciones.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. José Darío Domínguez, su esposa e hijos, participan su fallecimiento rogando al Señor lo reciba en sus brazos y brille para el la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. José Rampulla y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Oscar Gómez Infante, Margarita Fantoni e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Lisandro Gómez Infante, Ana Rosa Rodríguez e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Julio Roberto, Raquel y Luis Díaz con sus respectivas flias., participan con dolor el fallecimiento de su amigo y vecino. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. La comunidad de la Capilla de San Cayetano (Belgrano y Gorriti) participa con mucho dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa Rosita Domínguez y a su hermana política Berta Domínguez con sentido pesar, en este difícil momento. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Directivos, docentes, administrativos y ordenanzas de Escuela Técnica Nº 3 "Ing. Santiago Maradona" participan su fallecimiento y acompañan a su hijo arquitecto Carlos Marcos en tan doloroso momento.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Señor, dale el descanso eterno. Sus vecinos Jorgelina de Sandoval, sus hjos Sonia y Silvia, acompañan a su querida familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Dr. Martín Miranda Maza y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Sara O.G. de Jiménez e hijos participan el fallecimiento de su vecino y acompañan con hondo pesar a su esposa Rosita, hijos y demás familiares en estos momentos de profundo dolor. Que el Señor le de el descanso eterno y brille para el la oluz que no tiene fin. ¡Así sea!

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Zully Cardoso de Juárez participa con dolor el fallecimiento del esposo de su muy querida compañera y amiga Rosita y ruega resignación para ella y eterno descanso para su marido.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Luli: amigo y vecino de muchos años, de carácter alegre y jovial, de lindas bromas que no le faltaban de crear y todo era risa y alegría ¡Descansa en paz amigo Luli! Romelia Andrade, su hija y sobrinos Elena, Jorge y Claudia participan con inmenso dolor su fallecimiento, abrazan a su esposa Rosita, hijos, nietos y demás familiares haciendo llegar sus condolencias por tan irreparable pérdida.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Lilia C. de Abido, sus hijas Lilia Inés, Marta Liliana y María Lucrecia Abido y sus nietos participan con profunda tristeza el fallecimiento de su vecino y amigo de toda la vida. Pedimos oraciones para una cristiana resignación para su esposa e hijos.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Rosita: con gran tristeza me enteré del fallecimiento de tu esposo. Quiera Dios que brille para él la luz que no tiene fin, se lo merece por su don de gente, su modestia y su humildad. Así como compartimos los buenos momentos, estamos contigo en el dolor. Participa Mone Llinás y familia.

MARTÍNEZ DE SORIA, ÁNGELA CLOTILDE (q.ep.d.) Falleció el 22/4/18|. Te fuiste al cielo, para ser parte de una estrella para tus hijos y hnos. Gloria de Barraza y flia, Silvia Roldan y flia, Marta de Suarez y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su ex compañera Sra. Nelly M. de Ocaranza. Se ruega una oración en su memoria.

MIANA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/18|. "Señor, dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin". Amigas de su esposa Lidia, Olga de Herrera, Marta Milki, María de Cevilán, Hebe Amalia Vega, Pituca de Galván y Yoly de Villagrán participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÁEZ, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Su esposa Beatriz Díaz, sus hijos Lorena, Mariana, Karina, Daniel hijos políticos nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores COB. IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SALIME, ALEGRE (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Su sobrina Martha Uequín Alegre y tus sobrinos nietos participan con pesar tu fallecimiento por el amor y los recuerdos imborrables que nos dejaste. Que tu alma descanse en paz.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BAZÁN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/11|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Tus hijos te recuerdan con mucho dolor. Sus hijos Titina y familia, Bety y familia y José y familia, sus nietos, b bisnietos y tataranietos invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San José del Bº Belgrano, al cumplirse el 7mo. aniversario.

DÍAZ, MARTA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/18 Querida Lucky hoy hace nueve días que te fuiste a descansar y estás ante la presencia de nuestro Padre. Siempre te recordaremos con mucho amor. Su hermano Orlando e Iris, sus sobrinos Franco y Daniela, Soledad y Juan José y Rocío, Exequiel y sus sobrinos nietos Julián y Lautaro invitan a la misa hoy a las 20 en la capilla del Oratorio Don Bosco.

FERNÁNDEZ DE TOLEDO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/18|. "Cuando clamo a ti, tú me respondes ¡Oh mi Dios Salvador! tú, que me has sostenido en mis angustias, ten compasión de mí y escucha mi oración; que el alma de mi amada madre, por tu infinita misericordia, descanse en paz". Su esposo Orlando Toledo, sus hijos Dito, Ana, Dani y Ceci y respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 9 días de su partida.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Hoy a las 20 hs, al cumplirse un año de su fallecimiento en la iglesia La Merced, se oficiará una misa en su memoria. Invitan a rogar por el descanso de su alma. Su esposo Alfonso, sus hijos Yesmin, Alicia, Alfonso, Gustavo, Roxana y Santiago, hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Hoy a las 20 hs, al cumplirse un año de su fallecimiento en la iglesia La Merced, se oficiará una misa en su memoria. Invitan a rogar por el descanso de su alma, sus hermanos Susana Guzmán de Ruiz y flia, Félix Guzmán y flia y Domingo Guzmán.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Hoy a las 20 hs, al cumplirse un año de su fallecimiento en la iglesia La Merced, se oficiará una misa en su memoria. Invitan a rogar por el descanso de su alma. Natividad Canllo de Nassif y Ana María Nassif y flia.

ORIETA, MIGUEL EULOGIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Yo Soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá a los nueve días de su partida, "Mi gran héroe". Su hija Patricia agradece a familiares, médicos, paramédicos, personal del sanatorio 9 de Julio SA, ex compañeros, amigos, vecinos. Servidores, compañeros peregrinos, su acompañamiento en tan doloroso momento e invitan a la Santa Misa en la parroquia Santo Cristo a las 20.30 hs.

SANTILLÁN, ÁNGEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/16|. Hoy se cumple dos años de tu partida, a la casa celestial. Le agradecemos a Dios el haberte conocido, con tus defectos y virtudes y tu amor invaluable hacia todos los que te rodearon, siempre tendremos un lindo recuerdo, una lágrima, una flor. Tu esposa, tus hijos Carlos, Negro, Marta, Mirta, hijos políticos Celia Cajal, Juan Carlos Cortes, nietos Gustavo, Fernanda, Johana, Judith, Nicolás, Martina, nietos políticos Cintia, José, Christoper, bisnietos Aynara, Bastian, Alma, Danielito, Victoria invitan a participar de la misa en la parroquia Santa Rita hoy 25 de abril a las 20 hs, con motivo de cumplir 2 años de su fallecimiento. Se ruega una oración a su querida memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

LUNA, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Su esposo Delfín Ledesma, hijos Noni, Chicho, Vane, Negra, Bebe. h. pol. nietos, bisnietos y demás fam. part. su fallec. Sus restos seran inhum. en cement. Jardin del Sol. hs 11. Casa de duelo Alvear 2264 Bº A y Energ. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PUERTA, JOSÉ RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Sergio Juárez y familia participan el fallecimiento y acompañan a su familia en su dolor.

SUÁREZ, OSCAR ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/18|. La comisión directiva, cuerpo de delegados y afiliados de CISADEMS, participan con pesar el fallecimiento del hermano del Sr. supervisor escolar, Lic. Ramón Suárez y lo acompañan en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria y por el consuelo de la familia.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ARAUJO, MIGUEL ÁNGEL (PUCA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/18|. Papi, ya pasaron nueve días de tu partida, dejando un vacío inmenso en nuestros corazones. Te extrañamos y te recordamos con nostalgia, con el deseo y la esperanza de que el lugar donde estés te llene de paz y no exista el dolor y que brille para ti la luz que no tiene fin. Tus hijos Noemí, Paola, Omar, SAndra y Roxana, tus hermanos Segundo y María, tus sobrinos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Pquia, Santiago Apóstol, al cumplirse 9 días de su partida.

MORALES, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/15|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Al cumplirse tres años de su fallecimiento invitamos a la misa. Su esposa Eve y su hija Maira y su hijo político Hernán Córdoba y demás familiares que se realizará en la Iglesia Cristo Rey a las 20.30 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

LÓPEZ, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d) Falleció el 22/04/18|. Compañeros, amigos y docentes del Jardín Nº 202 y Escuela Nº 106, acompañan a su nieta Eliana y familiares en este momento de dolor y ruegan una oración en su memoria.

LOPEZ, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d) Falleció el 22/04/18|. Compañeros, amigos y docentes del Jardín Nº 202 y Escuela Nº 106, acompañan a su nieta Eliana y familiares en este momento de dolor y ruegan una oración en su memoria.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (LULI) (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Ema, Elba, Elda y Chichi Vazquez, Berta, China, Elena, Elsa, Monica, Nene y Lorena, acompañan el dolor de la flia. Marcos Domingues, por el fallecimiento de Luly, sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABREGÚ DE GONCEBAT, LUZ DEL ALVA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/18|. Los jugadores el Fernández Rugby Club participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a sus compañeros y amigos Javi, Chuny y Davo y rugan una oración en su memoria.

ABREGÚ DE GONCEBAT, LUZ DEL ALVA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/18|. La comisión directiva del Fernández Rugby Club participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Javier, David y Gustavo Goncebat y sus respectivas familias rogando por una pronta y cristiana resignación.

CEJAS DE SILVA, CELIA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/18|. La comunidad educativa y la asociación cooperadora de la Esc. Técnica N° 5 "Dr. Ramón Carrillo" participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de las profesoras Lucrecia y Glora Silva, docentes de esta Casa de Estudios y ruegan una oración en su memoria. Frías.

CORONEL, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Sus hijos, Reina, María, Pedro, Casilda, Fabian, h. políticos, nietos bisnietos y demás familiares familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Atamisqui. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

GALVÁN, ASENCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Su hijo Leandro Galván, hija política Graciela Pérez, nietos Iván, Ego y Cuny Galván participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio de la Localidad de Atoj Pozo.

GALVÁN, ASENCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Que el Señor te reciba en sus brazos y la Virgen del Tránsito te cubra con su Manto. Sus hijos Lisandro, Cristina, Chita, Amalia y Raúl y demás familiares y nietos, participan su fallecimiento, sus restos son velados en Atoj Pozo, Dpto. San Martin y serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio de dicha localidad, previo oficio religioso en la capilla de Nuestra Señora del Tránsito.

GALVÁN, ASENCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en verdes prados me hará descansar. Julio Gómez, Álvaro Gómez y su esposa Marta I., sus hijos Javier, José Ignacio y Santi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 10 en el cementerio de la Localidad de Atoj Pozo.

GALVÁN, ASENCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. "Dice la palabra de Dios, Felices los que tienen el corazón puro porque verán a Dios". Su amigo y compañero fiel Juan Manuel Enríquez, participa con profundo pesar su fallecimiento y ruega oraciones por su descanso eterno.

GALVÁN, ASENCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Acompañamos en este momento de pesar a la familia Galván y elevamos nuestra oración por el eterno descanso de su alma. Joaquín López y flia.

NÚÑEZ, EDVERTO RÉINER (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Su esposa Fani; sus hijos Ilda, Yani, Lucho y Richard, nietos y demás familiares lo recuerdan con profundo amor y ruegan una oración por su alma.(Clodomira).

NÚÑEZ, EDVERTO RÉINER (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. "Papi, desde que te fuiste eché mis alas al viento para llegar hacia tí. Hoy sin poder abrazarte, seguirán mis alas rotas para seguir adorándote hasta que pueda llegar. Te amo papi". Su hija Yani. (Clodomira).

NÚÑEZ, EDVERTO RÉINER (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Sus nietos Jesús, Alejo, Santiago, Imanol, Lara, Victoria, Libertad y Abril lo recuerdan siempre. Ruegan una oración por su alma.(Clodomira).