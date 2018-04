El Aurinegro recibirá al Santo tucumano por la tercera jornada

Hoy 22:23 - El próximo fin de semana, se disputará la tercera fecha del campeonato Aper tura, correspondiente al torneo Regional de Fútbol Infantil del NOA. En esta ocasión, Mitre oficiará de local ante San Martín de Tucumán, en las categorías, sub 15, 17 y 19. Central Córdoba, por su parte, visitará en Salta a Gimnasia y Tiro. La cartelera será la siguiente. Mitre vs. San Martín de Tucumán; Gimnasia y Tiro de Salta vs. Central Córdoba; Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Central Nor te de Salta y Juventud Antoniana de Salta vs. Ñuñorco de Tucumán. En esta oportunidad quedará libre, el conjunto de Pellegrini de Salta. 