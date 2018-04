José Ingratti fue citado para Sub 19 Argentino

Hoy 22:24 - El juvenil de la cantera de Mitre, José María Ingratti, de 17 años, fue citado para practicar con el sub 19 del seleccionado nacional. Hace pocos días, el delantero “aurinegro” recibió el gran llamado para integrar la selección Argentina Sub 19, concretando así, un gran sueño en su corta carrera deportiva. “Fue una linda noticia la que recibí, esto es un sueño. En estas horas estaré viajando a Buenos Aires para sumarme a los entrenamientos”, indicó el delantero ante la primera consulta de la página oficial de Mitre. “Empecé a jugar a los 6 años y a partir de 2013, comencé con las inferiores. Hice todas las divisiones en Mitre y ya tengo 5 años en el club. Me llegó esta noticia importante y espero poder seguir por la senda del éxito”, recordó. Así, Ingratti cumplirá su gran anhelo, de poder vestir la camiseta celeste y blanca. Desde el semillero “aurinegro”, rumbo a la Selección Argentina.