Una prueba de fuego frente al puntero

Fotos DUELO DE GIGANTES. Torin Francis y Javier Justiz Ferrer volverán a estar cara a cara esta noche.

25/04/2018 -

Consciente de que la parada no será fácil, Quimsa recibirá esta noche, desde las 21.30, al poderoso San Lorenzo de Almagro, que llega con una racha de seis victorias consecutivas.

La Fusión intentará recuperarse de la derrota sufrida en Río Gallegos frente a Hispano Americano (77 a 70) para afianzarse en la quinta posición y mantenerse alejado de La Unión de Formosa, que visitará a Peñarol.

En el juego de esta noche, Silvio Santander podrá contar con la totalidad del plantel, ya que Leonel Schattmann recibió el alta médica por un desgarro en el aductor derecho y volverá a ver acción, tras perderse los últimos nueve partidos de su equipo.

Enfrente estará San Lorenzo, que ganó las dos últimas ediciones de la Liga Nacional, recientemente se consagró campeón de la Liga de las Américas y lidera la temporada 2018/19, con un récord de 27 victorias y 7 derrotas.

El conjunto azulgrana tiene en su plantel a dos embajadores del deporte santiagueño: Gabriel Deck y Nicolás Aguirre.

"Tortuga" y "Penka" serán homenajeados en el entretiempo del juego por la comisión directiva de Quimsa. Se les obsequiarán los anillos de campeones de la LNB, obtenidos con el club santiagueño en la temporada 2014/2015.

Gonzalo García no podrá contar con Marcos Mata, Matías Sandes y Lisandro Fernández, quienes no vinieron a la gira por encontrarse lesionados. El ex Quimsa fue reemplazado temporariamente por el uruguayo Sebastián Izaguirre, quien debutó en el triunfo ante Olímpico (83 a 73), en el Vicente Rosales.

Antecedente

Hay un antecedente entre ambos equipos. El pasado miércoles 18 del corriente, San Lorenzo venció a Quimsa (71 a 60), en el Polideportivo Roberto Pando de Boedo.

Esa noche, en el conjunto azulgrana estuvo ausente Nicolás Aguirre, quien se recuperó a tiempo para la gira por su provincia, mientras que Gabriel Deck fue el jugador de mayor valoración del partido.

El encargado en defender al crédito de Colonia Dora (Vega o Gadson) tendrá esta noche una labor durísima, pero muy importante para su equipo.

El partido, que además será un espectáculo de primera línea para los que concurran al Ciudad, será televisado en directo para todo el país por la señal de cable TyC Sports, que corresponde al Canal 17 de Tele Imagen Codificada (TIC).