Facundo Tello pitará en Boca vs. Gimnasia (LP)

25/04/2018 -

El juez internacional Facundo Tello fue designado ayer por la Comisión Arbitral de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para dirigir el encuentro que protagonizarán Gimnasia y Esgrima de la Plata frente al puntero de la Superliga, Boca Juniors, el próximo domingo 29 de abril, a partir de las 11.

En tanto, la AFA no designó el árbitro del encuentro entre Estudiantes de La Plata y River Plate, postergado para el jueves 10 de mayo.

La programación completa y los árbitros de la fecha 25 de la Superliga, que se llevará a cabo entre el viernes 27 y lunes 30 de abril, son los siguientes:

Viernes: 19, Chacarita Juniors vs. Temperley, Maximiliano Ramirez; 21.15 Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan, Germán Delfino

Sábado: 13.15 Vélez Sarsfield vs. Banfield, Andrés Merlos; 13.15 Defensa y Justicia vs. Rosario Central, Ariel Penel; 15.30 Newell’s Old Boys de Rosario vs. Independiente, Nicolás Lamolina; 17.45 Lanús vs. Argentinos Juniors, Diego Abal; 20, Huracán vs. Atlético Tucumán, Patricio Loustau

Domingo: 11, Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Boca Juniors, Facundo Tello; 13.15 Patronato de Paraná vs. San Lorenzo de Almagro, Dario Herrrera; 15.30 Belgrano de Córdoba vs. Colón de Santa Fe, Silvio Trucco: 20, Racing Club vs. Arsenal de Sarandí, Jorge Baliño

Lunes: 19, Unión de Santa Fe vs. Talleres de Córdoba, Hernán Mastrangelo; 21.15 Olimpo de Bahía Blanca vs. Tigre, Fernando Espinoza.