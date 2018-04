En medio del conflicto de OCA, Camioneros anunció un paro en la actividad del correo

Fotos RECLAMO. Los sectores de Correo y clearing encabezarán la protesta y marcharán al Enacom

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros que conducen Hugo y Pablo Moyano decidió convocar a un paro nacional de 24 horas para mañana en las ramas correo y clearing, en defensa de siete mil puestos de trabajo ‘en riesgo’ en la empresa OCA.

Un comunicado gremial firmado por los dirigentes Moyano (h) y Pedro Mariani explicó que en la empresa de correo privado -intervenida y con abultadas deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip)- ‘están en riesgo 7 mil empleos’.

Los trabajadores camioneros también se movilizarán desde las 10 de mañana hacia la sede del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), en Perú 103 de la Capital Federal, un ente regulador dependiente del Ministerio de Modernización.

Los camioneros protestarán ‘de forma masiva’ frente a esa dependencia y exigirán ‘la continuidad de la totalidad de los puestos de trabajo’ en OCA, ante la proximidad de una decisión oficial sobre una nueva prórroga o caducidad de su licencia para operar.

Punto de conflicto

Patricio Farcuh, presidente de OCA, contó en una entrevista detalles de cómo Hugo Moyano lo echó de la compañía, luego de que saliera a la luz el video del momento.

"Moyano fue para sacarme. Me dijo que estaba equivocado en cómo gestionaba la compañía’, explicó. Y aseguró que su relación con el sindicalista ‘es absolutamente nula’. ‘No sé por qué dicen que es mi testaferro", advirtió.

Y profundizó: ‘Usurparon la empresa y cada vez que volvía a la compañía había mucha gente que me invitaba a salir de una manera no muy graciosa. La usurpación esta probada por la Justicia y verificada por la Gendarmeria’.

Farcuh es actualmente investigado por el no pago de aportes patronales, por la apropiación de las retenciones del impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado por montos millonarios. Sin embargo, en su declaración ante el juez en lo Penal y Económico Javier López Biscayart buscó despegarse de Hugo y de Pablo Moyano: ‘Me tomaron la empresa’.

Investigación

Según fuentes judiciales, Farcuh responsabilizó por las maniobras investigadas por la Justicia a Jorge Aste, ex director de Finanzas de la empresa.

‘Me investigaron todos los organismos del Estado como la Afip, la UIF, el Procelac y nunca me encontraron ningún papel que no esté en regla en mis 16 años de empresario. Ahora querían que me haga cargo de las transferencias que se hicieron en una administración de hecho por $74 millones de pesos al sindicato. Hoy mi patrimonio es menos diez. Hoy administro y gestiono OCA porque la recuperé con 500 gendarmes en Once’, dijo.