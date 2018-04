Nuevo desafío para Independiente

Fotos ANTECEDENTE. La última vez que se enfrentaron, Independiente venció a Libertad (82 a 73), en el estadio Ciudad, el pasado 27 de febrero.

25/04/2018 -

Independiente llegó a Sunchales con la autoestima elevada y esta noche iniciará un nuevo desafío frente a Libertad, en el marco de los playoffs de cuartos de final de la Liga Argentina.

El equipo santiagueño atraviesa un gran momento en la competencia, con ocho victorias consecutivas, tres de ellas en los playoffs de reclasificación para barrer la serie ante Talleres de Tafí Viejo.

Libertad, en cambio, encadenó cuatro triunfos en fila y se quedó con el número uno de la Conferencia Norte, por lo que se clasificó en forma directa para los playoffs de cuartos de final.

En lo que va de la temporada se enfrentaron en dos oportunidades y el conjunto santiagueño ganó ambas. El pasado 21 de febrero, Independiente se impuso por 76 a 74 en el Hogar de los Tigres, mientras que seis días más tarde jugaron en el estadio Ciudad, donde el equipo de Javier Montenegro se impuso por 82 a 73.

El dato sirve para el análisis, pero tendrá poca relevancia, en virtud de que los playoffs se juegan con una carga adicional de dramatismo para el que algunos jugadores están preparados y otros no.

La defensa será sin dudas una de las claves del juego, debido a queLibertad tiene varios jugadores de jerarquía, que bien podría estar en la máxima categoría. Uno de ellos es Bruno Barovero, la principal arma ofensiva del equipo de Saborido. El otro es Andrés Landoni, que es un jugador difícil de marcar en la pintura.

También habrá que tener mucho cuidado con el venezolano Miguel Ruiz González, que también juega cerca del cesto y seguramente quedará emparejado con el estadounidense Wilie Readus.

En la base, Libertad tiene a Nicolás Copello, que es un jugador de gran técnica individual y que obligará tanto a Damián Palacios como a Guillermo Aliende a tomar muchos recaudos cada vez que entre en contacto con el balón.

Ganar el primer juego es fundamental. Libertad jugó por última vez el pasado domingo 8 del corriente, cuando venció a Talleres de Tafí Viejo (100 a 74) en la última fecha de la fase regular, y podría sentirse afectado por la falta de ritmo de competencia.

La afición santiagueña podrá seguir las alternativas del juego a través de Fabook Live.

Las restantes series

Esta noche también arrancarán las restantes series de cuartos de final de la Conferencia Norte: 21.30, Deportivo Norte de Armstrong vs. Oberá Tenis Club, con Mauricio Corzo; Tiro Federal de Morteros, con Sebastán Acevedo, vs. Barrio Parque de Córdoba; 22, Hindú Club de Resistencia vs. Unión de Santa Fe. l