Caniggia: "Passarella me cagó un Mundial"

25/04/2018 -

Claudio Paul Caniggia, ex jugador del seleccionado argentino de fútbol, dijo que Daniel Passarella lo bajó de un Mundial al no convocarlo para Francia 1998, al tiempo que opinó que "Messi es un crack, pero el mundo del fútbol, hasta ahora, no dio un jugador como Maradona".

El "Pájaro" Caniggia, en declaraciones a radio La Red, sostuvo que "en 1998 yo era el mejor en mi puesto y Passarella me cagó un Mundial al no convocarme. Se lo dije, pero ya pasó".

Caniggia jugaba por entonces en Boca Juniors, y hasta 1997 junto con Diego Maradona en el equipo "xeneize", y estaba en un buen nivel, pero los delanteros convocados por Passarella para el Mundial de Francia fueron Marcelo Delgado, Claudio López, Hernán Crespo, Gabriel Batistuta, Ariel Ortega y Ariel Balbo.

"En mi puesto el mejor era yo. Dolió quedarme sin Mundial porque es algo que se juega cada cuatro años, una cita exclusiva. En fin, ya está", agregó Caniggia, de 51 años.