Los usuarios de servicios de medicina prepaga tendrán un incremento del 7,5% desde junio

25/04/2018 -

A partir del 1 de junio próximo, las cuotas de las empresas de medicina pre paga sufrirán un nuevo incremento –el segundo en el año- que se ubicará en el orden del 7,5%, según confirmaron empresas del sector. La medida, aún no fue publicada en el Boletín Oficial, pero junto al incremento que se otorgó a las mismas empresas de un 4%, acumulará una vez que se encuentre en vigencia, un alza de 11,5% para el primer semestre del año. El matutino Clarin, informó que esta suba, impactará en unos 6 millones de personas que utilizan estos servicios de medicina. También citó las declaraciones de Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), entidad que nuclea a más de 30 empresas del sector, respecto del incremento en ciernes: "Veníamos conversando con las autoridades sobre la necesidad del incremento y se llegó a un acuerdo para aplicarlo en junio, con la primera cuota de los aumentos salariales para los trabajadores de la salud. Esperamos ahora la resolución y algunas empresas ya empezaron a enviar los avisos a sus afiliados". Por mail A varios de los pacientes de las prepagas, ya les llegó el aviso del incremento a través de las vías de comunicacíon que mantienen estas empresas como el e mail. La sucesión de aumentos durante el año pasado, fueron un total de 5. Habían aplicado ajustes en febrero (6%), en Julio (6%), en Agosto (5%), en Septiembre (6%) y en Diciembre (6%). De esta forma, la suba acumulada a lo largo del año, alcanzó un 29%. "Los pacientes viven cada vez más años y se nos obliga a cubrirles tratamientos nuevos de alto costo. Eso eleva en todo el mundo los costos de la salud más que la inflación general. Acá se sumó a eso el impacto de la devaluación en insumos y equipos, los fuertes aumentos en las tarifas para los centros médicos y una paritaria que no va a cerrarse en menos del 15% con cláusula gatillo para los empleados del sector", justificó Magonza. Sin embargo, Sandra González, de la asociación de usuarios Adecua, se manifestó en desacuerdo con la forma en que se aprueban estos aumentos. "Se les permite a todas las prepagas el mismo porcentaje. ¿Pero todas tienen igual estructura de ingresos y gastos? ¿Da igual que sea una gran empresa o una pequeña cooperativa de salud? Están cartelizadas y el Gobierno lo permite", protestó. También consideró "absolutamente ilegal" que las firmas ya estén avisando sobre una suba que aún no fue oficializada. Medicamentos Por otra parte, los precios de los medicamentos en el primer trimestre del año, acumularon un alza que se ubica en el orden del 7% con incrementos graduales que se fueron sucediendo en determinados remedios.