Se complica la situación de acusada de estafar prometiendo módulos habitacionales

25/04/2018 -

La Dra. María Teresa Montes -representante del Ministerio Público Fiscalsolicitó, mediante una audiencia pública, la prórroga de la detención para Verónica Santillán, la mujer acusada de cometer múltiples estafas, prometiendo la entrega de módulos habitacionales. Según ventiló en la audiencia la fiscal, Santillán fue denunciada por tres personas, quienes indicaron que ésta les recibió dinero en efectivo con la promesa de entregarles viviendas, aduciendo que trabajaba para el gobierno y tenía ‘contactos’. La Fiscalía sostuvo que desde el inicio de la investigación se lograron recolectar importantes evidencias, entre ellas la documentación apócrifa que la acusada hacía llenar a las víctimas para luego entregarles las propiedades. Además, la fiscal manifestó que entre las pruebas existen audios, de reuniones políticas -donde participaban entre 40 y 50 personas- y la acusada revelaba su ‘poder’ para hacerlos beneficiarios con la vivienda e imágenes. En otro momento de su relato, la Dra. Montes indicó que con el avance de las averiguaciones se detectó que Santillán utilizaba formularios -idénticos a los que entregan en el IP VU- que habían sido escaneados. Además dichos papeles tenía adulterada la firma, por lo que se le imputó falsificación de firma y de instrumento público, con lo cual se complicó aún más su situación judicial. Según se supo, la acusada habría tenido ayuda de otras dos mujeres más, por lo que se analiza su complicidad. La representante del Ministerio Público indicó que aún se encuentra en una etapa primigenia y que la acusada en libertad podría entorpecer la investigación. Además reveló que se acercaron aún a la fiscalía que se habrían viralizados, donde un sujeto pide que se levante la denuncia y que no se presente en la Fiscalía. Por su parte el abogado de la acusada -Dr. Edmundo Juárez- no se opuso al pedido de la fiscalía, pero sí solicitó el arresto domiciliario de su defendida, quien padece de diabetes. La Dra. Montes se opuso, entendiendo que no existe un certificado médico que sostenga que no puede estar en su lugar de detención. El Dr. Raúl Santucho -juez de Control y Garantías- ordenó prorrogar la detención y el urgente traslado de la imputada al cuerpo médico forense para que se analice su cuadro clínico y de ser necesario, que sea internada con custodia policial.