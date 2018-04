Fotos Quedó conformada la comisión pro festejos del Centenario de la escuela de Pozo del Arbolito

25/04/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) En el marco del trabajo organizativo para que los festejos del Centenario de la Escuela Nº 955 Tomasa Trejo de Vallejo de Pozo del Arbolito, se procedió a la elección de la comisión pro festejos, integrada por ex alumnos de la institución. Con la presencia del director de la escuela Miguel Palomino, docentes, padres, y ex alumnos, se conformó la comisión que deberá trabajar con el objetivo de colaborar en la concreción del festejo del centenario de la institución, que se cumplirá el 19 de marzo de 2019. La flamante comisión quedó conformada por: Nélida Albornoz, presidente; vicepresidente Natalia González, tesorero Oscar ‘Tatico’ Jiménez; secretaria Yésica Juárez, y se eligieron cinco vocales titulares, conformados por José Jiménez, Romina Montenegro, Lorena Sambrán, Saralia Albornoz y María Díaz. Así mismo, una vez elegida la comisión, se labró el acta correspondiente, y se estableció la fecha de la primera reunión, que se llevará a cabo el día viernes 4 de mayo, a las 15 horas en el local escolar. Así mismo, se acordó remarcar que está abierta la posibilidad para quienes deseen formar parte de la comisión, que pueden sumarse con el criterio de trabajar para brindarle un merecido cumpleaños a esta gran institución.