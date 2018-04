Huracán/Patagonia, en Mayores, se roba la atención de la jornada

25/04/2018 -

El partido entre Huracán y Patagonia, en Mayores, se roba la atención de la jornada que se cumplirá esta noche, en el marco de la décima fecha del Torneo Apertura de la Capitalina.

El partido se jugará en cancha de Huracán, desde las 22, con el arbitraje de Eric Páez y Matías Montoya.

Los restantes partidos que se jugarán esta noche son los siguientes: Nicolás Avellaneda vs. Independiente, en Infantiles y Juveniles; Jorge Newbery vs. Red Star, en Infantiles y Juveniles; Olímpico vs. Fernández, en Infantiles; Tiro Federal vs. Lawn Tennis, en Cadetes y Mayores; Belgrano vs. Juventud, en Infantiles y Juveniles.

Triunfos de Olímpico

Olímpico celebró anoche por duplicado ante Belgrano Blanco. En Infantiles se impuso por 87 a 35, mientras que en Cadetes ganó 67 a 42.