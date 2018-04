El Ferro elegirá un nuevo presidente y ya comenzó la danza de nombres

25/04/2018 -

El Oeste sigue de fiesta por el gran ascenso al Nacional B. Central Córdoba se consagró campeón del Torneo Federal A hace sólo 72 horas y la alegría parece no tener fin. Pero en el corto plazo, la institución vivirá también días muy importantes en lo que respecta al futuro. En mayo próximo, el Ferro tendrá elecciones para elegir a una nueva comisión directiva.

El actual presidente, Francisco Pece, adelantó en diálogo con EL LIBERAL días atrás, que no se presentará para esta asamblea y así, comenzó la danza de nombres para la sucesión. Si bien por estas horas hay pocas certezas, son varios los que suenan para comandar a la institución ferroviaria en el próximo período.

El primero de ellos es el del ingeniero José Félix Alfano, actual director de Vialidad de la Provincia. El dirigente viene colaborando con Central Córdoba dese hace ya tiempo. Su apellido está muy ligado a la institución ya que viene de una generación de importantes dirigentes. Su candidatura es una posibilidad, aunque por el momento, sus actuales funciones en la dirección de Vialidad y el tiempo que le lleva este trabajo, podrían ser un impedimento para asumir en el Ferro.

El otro nombre que salió a la luz es el de José Arce, secretario general de Atsa. Es uno de los que tiene ganas de afrontar esta asamblea como candidato a presidente, aunque también, no se podría hablar aún de una confirmación.

Por último, el otro candidato que asoma en el Ferro es el de Oscar Zambolín, quien ya fue presidente de la institución.

La asamblea para elegir al nuevo presidente sería el 23 de mayo, aunque se lo debe definir y oficializar en los próximos días.

El entrenador, Gustavo Coleoni, estuvo anoche en el programa Libertad de Opinión de Canal 7, junto al presidente ferroviario Francisco Pece y en la ocasión, declaró: "No es una situación fácil. No me imagino tener que conversar sobre el equipo para el Nacional B con otra persona que no sea ‘Pancho’ (Pece). Me gustaría que siga adentro del club. Me demostró estar las 24 horas al servicio del club, en todo tipo de cuestión. Él estuvo siempre. Me gustaría irme a mi casa la semana que viene, sabiendo cómo será el trabajo en el futuro".





Al respecto, Pece afirmó: "Me autoexcluyo de la candidatura a la presidencia. No es el único lugar, ni espacio para trabajar por el club. El espacio jerárquico en la institución es algo que se debe definir y que estaré muy contento de saber quiénes son los nombres que puedan postularse. Yo seguiré trabajando, pero no como presidente", cerró.