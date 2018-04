Un hombre salvó a su hija que estaba siendo agredida por su ex

25/04/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una mujer denunció que se salvó de que su ex la agrediera si no fuera por la intervención a tiempo de su padre.

El hecho se registró en horas de la tarde del lunes en una vivienda de la localidad de San Pablo, donde se encontraba la joven.

Según revelaron las fuentes, la víctima —de 18 años— denunció ante las autoridades de la Oficina del Menor y la Mujer que su ex pareja se presentó en su domicilio alcoholizado y bajo los efectos de sustancias prohibidas.

El acusado exigía ver a su hija, pero ante la negativa de la denunciante el sujeto se exaltó e intento agredirla, pero no pudo por la rápida intervención de su padre.

La denunciante amplió que no es la primera vez que este sujeto tiene este comportamiento, ya que en varias oportunidades la amenazó de muerte. El fiscal de turno dispuso la aprehensión del denunciante en forma inmediata de la vía pública.