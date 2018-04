El electo presidente paraguayo está obligado a negociar en el Congreso

Fotos MARIO BENÍTEZ. El nuevo presidente de Paraguay no tendrá mayoría en el Senado y se cuestiona la legalidad de su triunfo.

25/04/2018 -

El presidente electo de Paraguay, Mario Abdo Benítez, confirmó ayer lo que se presumía: deberá lidiar con un Senado en el que no tendrá mayoría y, probablemente, maniobrar para que la oposición, unida, no vete las juras de los ex presidentes Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes, cuestionados porque la Constitución les reserva bancas vitalicias, pero sin voto.

Además, a las especulaciones sobre el Congreso que viene, se sumaron múltiples denuncias sobre eventuales fraudes en los comicios del domingo, rechazadas por el oficialista Partido Colorado y la justicia electoral, pero amplificadas por la oposición, que hasta organizó una manifestación frente a la sede del Tribunal encargado de organizar la compulsa.

Las cifras del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) arrojaron que la colorada Asociación Nacional Republicana (ANR), pese a perder dos senadores, será la bancada más numerosa, con 17 escaños. No obstante, deberá establecer alianzas para lograr la mayoría.

La segunda fuerza política del país, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), consiguió 13 bancas.