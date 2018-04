Fotos El rojo del intercambio comercial del país acumula U$S 2.494 M.

25/04/2018 -

La balanza comercial arrojó un déficit de 611 millones de dólares en marzo y acumula un rojo en el primer trimestre de 2.494 millones, informó el Indec.

De acuerdo con el Intercambio Comercial Argentino, las exportaciones crecieron en marzo un 17,2% interanual y llegaron a 5.347 millones de dólares.

Las importaciones registraron un aumento del 8,8% en marzo, respecto del mismo mes del año anterior y llegaron a 5.958 millones de dólares.

El déficit de la balanza comercial de marzo pasado representó el valor mas bajo de los últimos diez meses, mostrando una clara desaceleración, por primera vez en casi un año.

El déficit acumulado en el primer trimestre del año de U$S 2.494 millones, significó un crecimiento del 52,7% respecto del acumulado de U$S 1.178 millones, de marzo 2017.

El resultado de las exportaciones fue producto de un aumento en los precios del 7,1%, mientras que las exportaciones por cantidades crecieron un 9,4%. Brasil, China y Estados Unidos continúan siendo los principales socios comerciales del país, aunque con el Mercosur la Argentina mantiene un déficit comercial de U$S 1.975 millones en el primer trimestre, en especial por el intercambio comercial con Brasil.

En marzo las exportaciones a Brasil alcanzaron U$S 1.055 millones y las importaciones desde ese país U$S 1.657 millones, con un saldo comercial deficitario en U$S 602 millones. La Argentina mantiene también déficit comerciales con China por U$S 2.615, con Europa por U$S1.039 millones y con EE.UU., Canadá y México por U$S 588 millones.