Su disco "Salvavidas de hielo" lo lleva por todo el país

25/04/2018 -

Aunque "Salvavidas de hielo" ya pasó por Buenos Aires en octubre pasado, desde el mes próximo girará por otras ciudades argentinas en un tour que comprende recitales en La Plata, Mar del Plata y Chaco; mientras que en junio estará en Santa Fe, Rosario, San Juan, Mendoza, Tucumán y Córdoba.

¿Está disfrutando el gran andar de "Salvavidas de hielo"?

La verdad que sí y nunca me había pasado tener esta convocatoria. Tal vez tenga que ver con que me tomé mucho tiempo para hacer el disco y me dediqué a escribir canciones que fueran autónomas a guitarra y voz, sólidas en sí. Además dejé de trabajar con la anterior editorial, me encargué de la gira y empecé a regular los precios, los aforos, a llevar más a conciencia todo el andamiaje, lo que implica un poco más de esfuerzo pero vale la pena.