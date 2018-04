Gianinna vs. Diego: "Un día se levanta bien y al otro se le corrió el coágulo"

25/04/2018 -

En medio del escándalo por la ausencia de Diego Maradona al casamiento de su hija Dalma y el fuerte enfrentamiento del "Diez" con Claudia Villafañe, Gianinna Maradona había preferido mantener un tenso silencio.

Sin embargo, días atrás envió fuertes mensajes a través de Instagram y ayer dio una extensa entrevista a "Los Ángeles de la Mañana", en la que se mostró muy crítica de Diego.

Cuando le preguntaron si intuía que Maradona no asistiría a la boda, dijo: "No. Mi viejo es una caja de sorpresas, no tengo ni idea. Lo mismo pasa conmigo, que no sé lo que voy a hacer mañana, imaginate él".

Pero al mencionarle que era una fecha importante, ella agregó: "Por ahí un día se levanta bien y dice ‘está todo bien, mis hijas, las amo’ y al otro día por ahí se le corrió el coágulo y dijo no, no voy a ningún lado".

Incluso al recordarle que Diego vendrá la semana que viene a la Argentina junto con Rocío Oliva, Gianinna no evitó las ironías: "¡Qué alegría, qué emoción!". Si bien reconoció que extraña "un montón" a su papá, aclaró: "Pero extraño a mi papá, al que tenía antes, no al que es hoy. Siempre rescato todas las cosas lindas que vivimos, no es por defenderlo ni por idolatrarlo. Y cuando se curó de la enfermedad que se curó, viví cosas tan lindas con él que me quedo con eso, con lo bueno".

Por último, negó que se haya reconciliado con Sergio "Kun" Aguero. "Estoy soltera, solterísima. viajo bastante a llevar a Benjamín con su papá, pero eso lo saben todos desde siempre", dijol