El BCRA interviene desde temprano para mantener al dólar estable en los $ 20,55

Entre lunes y martes, la autoridad monetaria ya sacrificó más de u$s 636 millones para contrarrestar una firme demanda en la plaza cambiaria, y suplir una oferta limitada del sector agroexportador.

Ayer, el BCRA vendió u$s 422,3 millones, aunque el dólar de todos modos subió dos centavos a un nuevo máximo en un mes.

La estrategia oficial dio resultado en el segmento mayorista considerando que la divisa terminó sin variantes a $ 20,26 en momentos en que la demanda volvió a potenciarse a raíz de un contagio de la inestabilidad internacional más algunos factores locales.

En lo que va de abril, la autoridad monetaria lleva vendidos unos u$s 1.000 millones y más de u$s 3.000 millones desde marzo, cuando intervino por primera vez en casi siete meses. El lunes, había desembolsado u$s 214 millones.

La incursión de la autoridad monetaria señaló el camino que tendría la cotización del dólar y fijó su precio máximo en el registrado con la primera operación pactada, en los $ 20,26. A media mañana, el estímulo generado a partir de la actividad de la autoridad monetaria hizo que en algún momento la oferta privada se hiciera presente forzando una suave caída de los precios que tocaron mínimos en $ 20,25. La demanda reapareció con fuerza sobre el cierre y sólo consiguió cobertura importante de la mano del Banco Central.