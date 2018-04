Video | La ¿última? temporada de Manu Ginóbili en la NBA

Fotos La ¿última? temporada de Manu Ginóbili en la NBA

Manu Ginóbili pudo haber jugado anoche su último partido como profesional, en la derrota de San Antonio Spurs sobre Golden State Warriors, que sentenció la serie 4-1. Sin embargo, para poder saber su decisión, habrá que esperar un tiempo largo. Al menos, "dos o tres meses", según reconoció el bahiense.

"He estado contemplando el retiro por siempre", bromeó Ginóbili después del partido. "Nada ha cambiado. Simplemente no sé. Dejaré pasar uno o dos meses para ver cómo me siento. No soy el tipo de persona que toma decisiones a la ligera cuando estoy molesto, lastimado o lo que sea", agregó. "Veré cuando esté más tranquilo, cómo me siento y en dónde estamos".