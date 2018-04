Macri en Santa Fe: "Si el país no tiene energía, no puede crecer"

Hoy 16:55 -

El presidente Mauricio Macri volvió a destacar hoy que "si el país no tiene energía, no puede crecer", y reiteró que los valores que se abonan en Argentina "siguen siendo muchísimo más bajos que los que se pagan en Uruguay y Chile", con lo cual, "hay que entender que, lamentablemente, no hay otra salida" que la modificación del cuadro de tarifas.

Lo afirmó el mandatario para remarcar la importancia del ahorro energético, durante una visita que realiza a localidades santafesinas. Allí aprovechó para hablar sobre la suba de los precios de las tarifas de servicios. Pidió que la sociedad se "comprometa" a cuidar la energía y subrayó que "lamentablemente, no hay otra salida".