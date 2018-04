Cargó la notebook en un bar y le cobraron 40 pesos por usar la electricidad

Fotos La boleta del escándalo.

Hoy 18:43 -

Un bar de la ciudad de Salta se ha convertido en uno de los protagonistas de una singular historia. Un docente puso a cagar su computadora mientras desayunaba y en la cuenta le cobraron 40 pesos por el uso de la electricidad.

Te recomendamos: "La Anmat prohíben el uso y la venta de productos para diabéticos"

“Es inédito lo que me ocurrió. Todas las mañanas desayuno en diferentes bares de la capital y en ningún lugar me había ocurrido algo similar. Cuando llamé al dueño para pedirle una respuesta no quiso darme explicaciones”, manifestó Néstor Elio Fernández a Infobae.

Y agregó: “Cuando me fui colocaron un cartel en la puerta que decía 'carga de celular $20, carga de notebook $20'. Encima tienen otro cartel, el del wifi, que no funcionaba. Me llevé una gran desilusión”.

El docente es wichi y enseña su lengua originaria, habitualmente debe incurrir en gastos de todo tipo por motivos laborales y esos 40 pesos “valen mucho”. “En otros vi como algún cliente deja su celular o su computadora para que se lo carguen. Ese sí que es un gran gesto”, cerró.