Gobernadores piden bajar IVA a servicios, pero Peña lo descartó

26/04/2018 -

Los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Santa Fe, Miguel Lifschitz, respondieron al reclamo del presidente Mauricio Macri de bajar impuestos vinculados a las tarifas, al exigir que la Nación reduzca el IVA a los servicios públicos.

"El impuesto más importante que tienen los servicios es el IVA, que es un impuesto nacional, que impacta en un 21 por ciento. Si queremos bajar impuestos el primero que habría que reducir es el IVA a todos los servicios públicos", manifestó Lifschitz.

El gobernador socialista explicó: "Obviamente vamos a tratar de colaborar sobre todo pensando en nuestros usuarios y ciudadanos. Pero creo que no se resuelve el problema de fondo".

"Se intenta trasladar el costo político de las medidas más impopulares y tratar de compartirlo con los gobiernos provinciales que no tenemos ni arte ni parte en este tema, no definimos la tarifa, no hemos sido parte de las discusiones", añadió.

A su vez, Schiaretti dijo en un mensaje publicado en redes sociales que Córdoba ya hizo su "esfuerzo" y coincidió con Lifschitz en reclamar que la Nación reduzca el IVA.

Pidió en ese sentido "la baja del IVA, que es un impuesto que llega hasta el 27%. Así aportamos todos: la Nación, las provincias y los municipios".

Al respecto, el jefe de Gabinete Marcos Peña afirmó en su informe al Senado de la Nación, que "por el momento no hay una definición" sobre la posibilidad de reducir el 21% de IVA en los servicios públicos, como reclaman las provincias.

"Consideramos que hemos hecho otros avances para morigerar el impacto" de los aumentos, sostuvo el funcionario durante su informe de gestión en el Senado de la Nación.

Y destacó: "El IVA es un impuesto coparticipable, con lo cual cualquier modificación que hagamos será financiada tanto por la Nación como por las provincias". También detalló que para modificar este "impuesto en los servicios públicos se necesita una ley. No es una cuestión que dependa de un decreto".