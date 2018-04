"Hay 51 casos confirmados de dengue y 80 casos sospechosos"

Fotos Oid mortales el grito sagrado, libertad, igualdad, libertad, saludOid mortales el grito sagrado, libertad, igualdad, libertad, salud

26/04/2018 -

El subsecretario de Salud de la Provincia, Dr. César Monti, indicó que se detectaron “51 casos de dengue y 80 casos sospechosos en estudio”, además aclaró que de los pacientes detectados “sólo uno permanece internado y los restantes están en sus hogares”.

Durante unos 14 minutos el funcionario del área de salud explicó en Noticiero 7 cuál es la situación, desde el trabajo de las áreas específicas, hasta la labor en conjunto con la Municipalidad de la Capital y otros organismos, hasta resaltar y pedir la colaboración y el compromiso de la población para limpiar sus domicilios y eliminar cualquier cuenco o elemento que pueda albergar agua que sirva para que se desarrollen los mosquitos.

Indicó que el vector que transmite el virus “es un mosquito domiciliario. Está entre nosotros. La transmisión no se da entre personas, sino a través de la picadura del mosquito” y que esto no es solo o propio de Santiago del Estero ya que “las regiones NEA y NOA ya tienen una circulación del mosquito”.

Trabajo

A lo largo de su informe, el Dr. Monti resaltó el trabajo que se lleva a cabo para contener al mosquito: “Se hace una fumigación aérea para voltear al mosquito en edad adulta, porque vuela y se traslada 200 metros y vive 45 días. También el uso de larvicidas para eliminarlos en los cuencos”.

Y dio los números: “Hay 51 positivos y 80 sospechosos. Estoy para decir la verdad... Mentir en estas circunstancias no ocasiona más que problemas posteriores”, expresó.

Sobre el trabajo que llevan adelante resaltó: “Estamos con equipos especializados, con vigilancia desde hace mucho tiempo y con recurrencia cada 4 años de esta enfermedad, en lugares que llegó para quedarse” e hizo una comparación: “Uruguay recibió la primera epidemia por 1958-9 y hasta el 68 no volvió a aparecer. Luego otra vez en el 2004. Ellos hicieron una guerra al mosquito, no la hizo la municipalidad, no la hizo el gobierno. Lo hizo el uruguayo, porque hay que entender que si no la hacemos nosotros a la guerra no va a desaparecer, porque lo dije antes: está entre nosotros, hay que revisar absolutamente todo cuenco que pueda tener un poco de agua”, insistió.

Y volvió a poner el énfasis en que todos deben involucrarse en erradicar al mosquito transmisor “debemos luchar todos. Si dos pobladores se preocupan, limpian su peridomicilio, eliminan los cacharros con agua y uno no, los tres estamos enfermos. Todos debemos trabajar en conjunto”, graficó el funcionario.