Reforzaron las guardias en hospitales

26/04/2018 -

Ante la aparición de decenas de casos de dengue, el subsecretario de Salud de la Provincia, Dr. César Monti, reveló: "Las guardias de los hospitales fueron reforzadas, las Upas atienden los sábados y domingos hasta el mediodía. La comunidad debe ayudar en forma integral, colaborar" y agregó "es importante que sepamos que los servicios de salud están para evacuar dudas y atender. La fiebre en estos momentos no debe ser bajada con ibuprofeno o dipirona, solo paracetamol para no complicar luego si da positivo", señaló en cuanto a la atención médica que deben recibir o los primeros cuidados dispensados en los hogares. También resaltó los indicadores a tener en cuenta sobre cómo afecta al organismo este virus: "Hay dolor de cabeza intenso, dolor ocular, rush cutáneo, dolores musculares, un quebrantamiento físico del paciente. Le duele todo el cuerpo. Pero a diferencia de un proceso gripal o resfrío, no hay un cuadro respiratorio", señaló Monti. Por último, expresó que el virus que circula "es leve, por lo que a veces no hay síntomas. Los enfermos pueden responder de manera diferente cada uno"