La Copa Santiago levantará el telón de la temporada oficial

Fotos INICIO. El domingo 8 de mayo se jugará la primera fecha de la Copa Santiago. Donde se jugarán los clásicos en llaves de Ida y vuelta.

26/04/2018 -

El Consejo Directivo de la Liga Santiagueña dio a conocer más detalles de la temporada 2018 de Primera División y Categoría Sub-21 que iniciará el domingo 8 de mayo.

En primera instancia y antes de iniciar formalmente la reunión, se realizó un minuto de silencio en recuerdo al dirigente René Santillán, recientemente fallecido.

Luego, los delegados comenzaron a definir los campeonatos del presente año, comenzando con la Copa Santiago 2018.

La misma llevará el nombre de ‘Antonio ‘Pequeño’ Villalba’ en Primera División, en nombre del ex-presidente del Club Villa Unión de La Banda. Entre tanto, el campeonato de Sub-21 tendrá el nombre de ‘René Orlando Houseman’, en reconocimiento al sobresaliente jugador nacido en nuestra provincia y que se consagrara campeón en la Copa del Mundo Fifa Argentina 1978.

La primera parte de la Copa Santiago tendrá los duelos denominados "Clásicos", en partidos de Ida y Vuelta y luego se realizarán Playoffs hasta determinar el campeón.

En consecuencia, el domingo 8 jugarán: Estudiantes vs. Comercio; Vélez de San Ramón vs. Banfield; Unión de Beltrán vs. Independiente de Beltrán; Mitre vs. Central Córdoba; Central Argentino vs. Sarmiento; Agua y Energía vs. Villa Unión de La Banda; Independiente (F) vs. Sportivo Fernández; Instituto Santiago vs. Defensores de Forres y Unión Santiago vs. Güemes.

Tras el armado de la Copa Santiago, los delegados definieron zonas y la primera fecha del Torneo Anual 2018 para Primera División y Sub-21.

El mismo iniciaría el domingo 22 de mayo, con la participación de dieciocho (18) equipos, en dos zonas. El formato de disputa será a una sola rueda, con 11 fechas (se repetirá solamente el duelo de los denominados "clásicos") y la disputa de cruces interzonales. Clasificarán a la siguiente instancia los dos primeros de cada zona, de cara a los Playoffs para definir al campeón 2018.