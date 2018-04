"Manu" no decidió, pero todos le piden que siga

Fotos DECISIÓN. Ginóbili dijo que esperará uno o dos meses y verá cómo se siente para recién tomar una determinación acerca de su futuro.

26/04/2018 -

"Manu" Ginóbili anunció que decidirá si sigue jugando o no "en uno o dos meses", mientras Steve Kerr, técnico de los Warriors, lo comparó con Roger Federer y le pidió que continúe.

"Llevo contemplando mi retiro desde siempre, nada ha cambiado. Simplemente no lo sé. Voy a dejar que pase un mes o dos y veré cómo me siento", dijo el bahiense, de 40 años, tras el quinto partido de la serie que los Warriors ganaron 99 a 91 en Oakland.

"No soy el tipo de persona que toma decisiones en caliente, cuando está dolido. Voy a dejar que las cosas reposen", añadió.

"¿No has visto lo que acaba de hacer? No se va a retirar", aseveró su compañero Rudy Gay tras ese partido.

"Creo que debe volver y jugar dos años más. Sonreí cuando anotó ese triple desde la esquina al final del partido. Fue tan típico de Manu: 40 años y 16 puntos, anotando triples decisivos. Es Manu. Es lo que hace", dijo el técnico de Golden State Warriors, Steve Kerr, quien compartió vestuario con el albiceleste en los Spurs hace 15 temporadas.

"Seguí adelante, ¿ok? ¿Por qué no? Conocí a Roger Federer este año y le pregunté por qué seguía jugando, me dijo porque amo jugar. Si vos lo amás, seguí. Por cierto, me recordás a él", le dijo.