Un hombre atacó a su ex y trató de prenderle fuego en plena calle

El acusado quedó tras las rejas por orden de la fiscal de turno en Añatuya.

26/04/2018 -

AÑATUYA, Taboada (C) Una mujer de 26 años habría sido víctima de un salvaje ataque por parte de su ex pareja, con quien tiene una hija en común, el cual la habría agredido en plena calle. El hombre la roció con alcohol, y de milagro no pudo accionar un encendedor para prenderle fuego.

De acuerdo con las fuentes, el gravísimo hecho se habría registrado ayer en horas de la mañana, cuando la joven se dirigía a su lugar de trabajo en el Mercado Municipal de esta ciudad.

Según confiaron las fuentes, la damnificada fue interceptada a la altura de Avenida Monseñor Jorge Gottau por su ex pareja, un hombre de 37 años, del cual se encuentra separada hace tiempo.

La mujer habría manifestado a los funcionarios policiales que el agresor le dijo en primera instancia que quería hablar de la hija de ambos, por lo que ella se detuvo y accedió al diálogo.

Sin embargo, el hombre se habría tornado cada vez más agresivo y terminó agrediéndola físicamente y hasta la derribó al suelo, en medio de los gritos de la joven pidiendo auxilio.

Fuera de sí, el acusado habría extraído una botella de alcohol -lo que hace presumir que lo tenía premeditado- y comenzó a rociarla.

Desesperada, la mujer pedía ayuda y habría sido en ese momento que su ex sacó un encendedor y trató de prenderle fuego.

La acción del hombre habría sido detenida por circunstanciales testigos que decidieron intervenir. Ante esa situación, el acusado se dio a la fuga, mientras la mujer quedó en el lugar presa de una crisis nerviosa.

En minutos arribó personal policial y salió tras los pasos del agresor, el cual fue reducido y aprehendido.