Lili, "Kity" y Ana, hermanas de Diego, furiosas contra Claudia

Fotos Las hermanas de Diego Maradona dijeron, entre otras cosas: "Nunca vimos a Claudia Villafañe trabajar".

26/04/2018 -

Si algo le faltaba a la ya casi diaria pelea entre Diego Maradona y Claudia Villafañe, era la aparición de las hermanas del "Diez" Lili, Kity y Ana quienes salieron a defenderlo en el programa de espectáculos "Intrusos". Las tres comenzaron a hablar de la ex pareja de su hermano, a quien no quieren y lo dejaron demostrado: "Nunca vimos a Claudia trabajar. Nosotros para ella eramos la familia pobre, y lo hacía notar. Íbamos a comprar en Italia: ella se compraba todo, y para nosotras nada porque éramos el agregado. Claudia era una persona adelante de la gente, y con nosotras era otra. A mí (dice Lili) me hizo las mil y una en Italia. Un día Diego me dio un cheque para que fuera a comprar ropa, pero Claudia vino a las tres de la mañana y me sacó el cheque", y agregó: "Para ella, lo primero es el dinero: Claudia te dona un riñón, pero no dinero. A mí no me trataba bien. Y la plata era de mi hermano, no era de ella. Claudia nos dice que somos unas villeras e ignorantes porque nos enteramos los problemas de Diego con la droga, cuando cayó preso en una casa de Caballito".

Claudia y Guillermo Coppola

Por otro lado, dieron detalles de la supuesta estafa de Villafañe y Coppola a Maradona: "Lo escuché detrás de una puerta (cuenta Lili): Claudia y Guillermo no le pagaban al fisco italiano: se lo repartían entre ellos, y a Diego le decían que le pagaban. Ahora se están enterando los tres porque esto nunca lo dije".

Claudia y Doña Tota

Además, las hermanas de Diego se refirieron a la relación que mantenían Doña Tota y Claudia: "No es cierto que mamá no la quería. ¡Otra vez esa idea! No sé por qué lo dicen. Sino, no hubiera aguantado los desprecios que Claudia le hacía a mi mamá", y continuaron: "Cuando mamá estaba enferma, Gianinna y Dalma no iban a verla".

Doña Tota y Cristiana Sinagra

Asimismo, le tocó el turno a Cristiana Sinagra, madre de Diego Jr: "Doña Tota la vio dos veces, pero tampoco sabía que era la novia de Diego. Sinagra le venía a vender lencería a Claudia. Lalo (Maradona) era el novio de la hermana de Sinagra, y se ve que a Diego le presentaron a esta chica, pero no éramos amigos. Nunca la traicionamos a Claudia ni tapamos a Diego que andaba con ella. Después nos enteramos, antes del Mundial del 86, que había nacido un chico". Al mismo tiempo, revelaron: "Diego a veces quería decir que él era su hijo pero estaba muy condicionado porque Claudia nunca le hubiera perdonado que el primer hijo, y encima varón, lo hubiera tenido con otra mujer. Diego en Navidad lloraba y no se sabía por qué. Y era por ese hijo, que él extrañaba. Fue Claudia la que siempre se lo negó a las hijas, y le decía a Diego que no lo reconociera".

Contra Dalma y Giannina

"Son iguales a la madre. Las hizo a su manera. Les importa más la plata que el padre. Gianinna es la que más se parece a Diego, en todo sentido".

Mientras transcurría la entrevista, Dalma escribió enfurecida en su cuenta de Twitter: "Mi mamá quiere salir al aire en @intrusos y no la dejan. ¿Qué raro, no?".