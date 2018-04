Dinero y predio sin habilitar

26/04/2018 -

"La causa del problema fue de dinero y que el predio donde se realizaría el evento no estaba habilitado. Soy claro cuando hablo. No me gusta la gente que miente y oculta cosas", explicó "Pity".

"Después de cerrar con Lucas Salinas todos los detalles de la segunda presentación con Viejas Locas en el club Argentino del Norte; empezamos bien, pero semana a semana aparecían anomalías y problemas. Decidí mandar al jefe técnico de mi staff para que me informe en qué estado se encontraba todo, quien al llegar notó lentitud, inexperiencia y poco profesionalismo", aseguró.