Conocé a la argentina que participará de Miss Bum Bum 2018

Hoy 17:14 -

Antonela Avellaneda buscará coronarse ganadora de Miss Bumbum, el tradicional concurso brasileño que premia a la mejor cola. Esta última edición, participará una argentina de 35 años que es una celebridad en el país vecino.

La joven, de 35 años, participó del reality Big Brother (Gran Hermano) que se emitió con éxito por la emisora Rede O Globo. Aunque quedó eliminada del programa, ganó mucha fama y popularidad. A partir de ese momento, trabajó en la televisión brasileña y hasta fue tapa de la revista Playboy.

Antonella nació en La Plata en 1982. Cuando era bebé, sus padres se instalaron en Brasil. Luego, la familia regresó a la ciudad de las diagonales cuando ella cumplió siete años. En el 2000, mientras estudiaba en la universidad, se enamoró de un joven argentino que vivía en Camboriú y dejó todo para seguirlo.

Sus primeros años viviendo en el exterior no fueron fáciles. "En ese tiempo, no teníamos ni dónde dormir. Nuestra casa era un coche viejo", relató Avellaneda. Al principio, trabajó como vendedora en la calle hasta que consiguió empleo como bailarina en un boliche. Pero, su vida cambió por completo cuando participó en Big Brother.

Tras participar del reality, regresó a la Argentina. Estuvo casada con un empresario, pero la relación no funcionó y se divorció. Desde hace unos años, se instaló nuevamente en Brasil para retomar su carrera como modelo.

Ahora quedó seleccionada para representar al estado de Mato Grosso en la competencia que tendrá su final en noviembre próximo. La mayoría de las ganadoras obtienen fama a nivel internacional, como ocurrió con Rosie Oliveira, elegida Miss Bumbum en 2017.

Antonela Avellaneda buscará coronarse ganadora de Miss Bumbum, el tradicional concurso brasileño que premia a la mejor cola. Esta última edición, participará una argentina de 35 años que es una celebridad en el país vecino.



La joven, de 35 años, participó del reality Big Brother (Gran Hermano) que se emitió con éxito por la emisora Rede O Globo. Aunque quedó eliminada del programa, ganó mucha fama y popularidad. A partir de ese momento, trabajó en la televisión brasileña y hasta fue tapa de la revista Playboy.



Antonella nació en La Plata en 1982. Cuando era bebé, sus padres se instalaron en Brasil. Luego, la familia regresó a la ciudad de las diagonales cuando ella cumplió siete años. En el 2000, mientras estudiaba en la universidad, se enamoró de un joven argentino que vivía en Camboriú y dejó todo para seguirlo.



Sus primeros años viviendo en el exterior no fueron fáciles. "En ese tiempo, no teníamos ni dónde dormir. Nuestra casa era un coche viejo", relató Avellaneda. Al principio, trabajó como vendedora en la calle hasta que consiguió empleo como bailarina en un boliche. Pero, su vida cambió por completo cuando participó en Big Brother.



Tras participar del reality, regresó a la Argentina. Estuvo casada con un empresario, pero la relación no funcionó y se divorció. Desde hace unos años, se instaló nuevamente en Brasil para retomar su carrera como modelo.



Ahora quedó seleccionada para representar al estado de Mato Grosso en la competencia que tendrá su final en noviembre próximo. La mayoría de las ganadoras obtienen fama a nivel internacional, como ocurrió con Rosie Oliveira, elegida Miss Bumbum en 2017.