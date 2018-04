Oscar Córdoba y el "Patrón" Bermúdez bancaron a Rossi

Hoy 18:06 -

Tras el polémico desempeño de Agustín Rossi, salieron a defenderlos dos históricos ex jugadores de Boca: Oscar Córdoba y Jorge Bermúdez. Los colombianos lanzaron también una dura crítica a la defensa del conjunto azul y oro.

Qué dijo uno de los mejores arqueros en la historia del club:

#Rossi hoy salgo en defensa de nuestro arquero @BocaJrsOficial ..... xq en el segundo gol si me juego para salvarte ustedes tienen que hacer lo mismo por mi... cuando yo salía @patronbermudez me cubría la espalda y se metía al arco...

Como si esto fuera poco el “Patrón” fustigó a los jugadores que “no se respaldan” y que pareciera que “cada uno se quisiera salvar”, sin la entrega que caracterizó a los emblemas del club.

Hermano es que eso es lo que hoy no se ve,no se respaldan,parece que cada uno se quisiera salvar y no entregan ese plus que solo los grandes planteles muestran,tu me dabas una ayuda y yo luchaba pq te llegaran pocas pelotas y esas difíciles las sacabas de los ángulos. https://t.co/Dn2BRtymU8