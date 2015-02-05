CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Abril 2018
A LAS 19.00 PAMPITA ONLINE.
Por El Liberal
27/04/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
10.30 MENSAJE ANUAL DEL GOBERNADOR
DR. GERARDO ZAMORA
13.00 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
13.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.30 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.15 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA
DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.15 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
10.30 INVOLUCRADOS
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.10 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
18.45 TELENUEVE CENTRAL
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS ARGENTINOS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 ENCUENTRO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
00.00 EN SÍNTESIS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 DE A DOS
14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 FANÁTICAS
17.00 MÚSICA INTERIOR
18.00 VA DE NUEVO
18.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 CORAZÓN DE VINILO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.16 REYES DE LAS OLAS
07.53 SURFISTAS EN LA TORMENTA
09.46 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS
DIOSES
11.27 PADDINGTON
13.12 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO
LUMINOSO DE LA VIDA
15.34 NOVIA FUGITIVA
17.50 ANALÍZATE
19.38 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO
LUMINOSO DE LA VIDA
22.00 UN SEDUCTOR IRRESISTIBLE
23.43 EL EFECTO MARIPOSA
TCM
08.51 LA NIÑERA
09.16 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.06 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
10.31 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
10.56 LA NIÑERA
11.21 LA NIÑERA
11.46 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS THE
SAME
14.15 28 DÍAS
16.12 MULAN
17.47 BEETHOVEN 2
19.40 EL GRAN PEZ
22.00 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
TNT
06.00 IDENTIDAD SUSTITUTA
07.37 LA PROPUESTA
09.44 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE
CASPIAN
12.28 RESCATE DEL METRO 123
14.33 EL VENGADOR DEL FUTURO
16.47 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
18.45 2012
23.57 AL FIL0 DEL MAÑANA
SPACE
06.00 WILLOW CREEK
07.33 ERASED
09.34 LA BALA DEL ASESINO
11.22 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
13.38 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
15.34 ERASED
17.35 ÁNGELES Y DEMONIOS
20.12 DETRÁS DE LAS PAREDES
22.00 EL CONJURO
CINECANAL
10.00 X-MEN
11.30 CÓMO PERDER A UN HOMBRE EN 10
DÍAS
13.40 LA INVENCIÓN DE HUGO
15.57 EDDIE EL ÁGUILA
17.57 TORTUGAS NINJA 2. FUERA DE LAS
SOMBRAS
20.00 SHREK PARA SIEMPRE
21.37 LA ERA DE HIELO 5
23.15 UNA LOCA PELÍCULA DE VAMPIROS
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 SHARK TANK COLOMBIA
13.00 BLACK-ISH
13.30 WTA PORSCHE TENNIS GRAND PRIX
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 SHARK TANK COLOMBIA
A DÓNDE IR
CLUB SAN CARLOS
(LA BANDA)
HOY, URIEL LOZANO Y LOS PASTELES
VERDES.
+ EL LUNES 30, GLADYS “LA
BOMBA TUCUMANA” Y DANNY
PECCI.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS 21,
“ENTRE ELLA Y YO”, OBRA TEATRAL
CON SEBASTIÁN PRESTA Y
SOLEDAD GARCÍA.
+ EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ
MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO
QUE PERSONIFICA AL
“OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA
OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU
NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO
GRANDE”.
CINE TEATRO RENZI
(LA BANDA)
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22,
SE PRESENTARÁ DANIEL MAGAL,
EL EXITOSO CANTANTE JUJEÑO
AUTOR DEL TEMA MUNDIALMENTE
CONOCIDO COMO “CARA DE
GITANA”. ESA MISMA NOCHE, ESTARÁN
“LOS LINCES”.
FÓRUM
(PERÚ 511)
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22,
SE PRESENTARÁ MIDACHI CON
SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.
CINES
SUNSTAR
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(3D):
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
27/04 - 28/04 - 29/04 22:30 (Subt)
00:50 (Subt)
NADA QUE PERDER (2D):
BIOPIC (ATP)
27/04 - 17:00 (Cast) 20:00 (Cast)
AVENGERS: INFINITY WAR
(3D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
27/04 - 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
(Cast) 01:00 (Subt)
GNOMOS AL ATAQUE (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
27/04 - 17:00 (Cast)
28/04 - 29/04 - 30/04 15:00 (Cast)
17:00 (Cast)
02/05 - 17:00 (Cast)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(2D):
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
27/04 - 17:15 (Cast)
AVENGERS: INFINITY WAR
(2D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
27/04 - 18:00 (Cast) 21:30 (Subt)
00:30 (Subt)
PERDIDA (2D):
SUSPENSO (18 AÑOS)
27/04 - 28/04 - 29/04 22:15 (Subt)
00:35 (Subt)
PETTER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
HOY AL - 02/05 - 19:45 (Cast)
VERDAD O RETO (2D):
THRILLER, TERROR (+13 AÑOS)
27/04 - 28/04 - 29/04 22:20(Subt)
00:40 (Subt)
1 DE MAYO, CERRADO
HÍPER LIBERTAD
AVENGERS ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 16:30-
17:00-20:00*-22.40-23:00* (SÓLO
SÁBADO 23.30)
*SUBTITULADA (SÓLO JUEVES)
CASTELLANO 3D: 19:35
CASTELLANO 3D: 16:30 (SÓLO JUEVES)
NADA QUE PERDER ATP
CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO Y
DOMINGO)
CASTELLANO 2D: 19:00 (JUEVES Y
VIERNES)
GNOMOS AL ATAQUE
CASTELLANO 2D: 16:50- (JUEVES,
VIERNES, Y DE LUNES A MIÉRCOLES)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 19:30 (DE SÁBADO
A MIÉRCOLES)
CASTELLANO 2D: 22:00 (JUEVES
SUBTITULADA)