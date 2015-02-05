CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Abril 2018

A LAS 19.00 PAMPITA ONLINE.

27/04/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

10.30 MENSAJE ANUAL DEL GOBERNADOR

DR. GERARDO ZAMORA

13.00 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

13.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.30 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.15 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA

DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.15 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

10.30 INVOLUCRADOS

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.10 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO

18.45 TELENUEVE CENTRAL

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 ENCUENTRO

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO

00.00 EN SÍNTESIS

 

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 DE A DOS

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 MÚSICA INTERIOR

18.00 VA DE NUEVO

18.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 CORAZÓN DE VINILO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

22.30 ESTUDIO ABIERTO


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR

 

PELÍCULAS

CINEMAX

06.16 REYES DE LAS OLAS

07.53 SURFISTAS EN LA TORMENTA

09.46 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS

DIOSES

11.27 PADDINGTON

13.12 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO

LUMINOSO DE LA VIDA

15.34 NOVIA FUGITIVA

17.50 ANALÍZATE

19.38 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO

LUMINOSO DE LA VIDA

22.00 UN SEDUCTOR IRRESISTIBLE

23.43 EL EFECTO MARIPOSA

TCM

08.51 LA NIÑERA

09.16 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.06 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

10.31 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

10.56 LA NIÑERA

11.21 LA NIÑERA

11.46 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS THE

SAME

14.15 28 DÍAS

16.12 MULAN

17.47 BEETHOVEN 2

19.40 EL GRAN PEZ

22.00 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

TNT

06.00 IDENTIDAD SUSTITUTA

07.37 LA PROPUESTA

09.44 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE

CASPIAN

12.28 RESCATE DEL METRO 123

14.33 EL VENGADOR DEL FUTURO

16.47 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

18.45 2012

23.57 AL FIL0 DEL MAÑANA

SPACE

06.00 WILLOW CREEK

07.33 ERASED

09.34 LA BALA DEL ASESINO

11.22 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

13.38 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

15.34 ERASED

17.35 ÁNGELES Y DEMONIOS

20.12 DETRÁS DE LAS PAREDES

22.00 EL CONJURO

CINECANAL

10.00 X-MEN

11.30 CÓMO PERDER A UN HOMBRE EN 10

DÍAS

13.40 LA INVENCIÓN DE HUGO

15.57 EDDIE EL ÁGUILA

17.57 TORTUGAS NINJA 2. FUERA DE LAS

SOMBRAS

20.00 SHREK PARA SIEMPRE

21.37 LA ERA DE HIELO 5

23.15 UNA LOCA PELÍCULA DE VAMPIROS

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 SHARK TANK COLOMBIA

13.00 BLACK-ISH

13.30 WTA PORSCHE TENNIS GRAND PRIX

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 SHARK TANK COLOMBIA

 

A DÓNDE IR

CLUB SAN CARLOS

(LA BANDA)

HOY, URIEL LOZANO Y LOS PASTELES

VERDES.

+ EL LUNES 30, GLADYS “LA

BOMBA TUCUMANA” Y DANNY

PECCI.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS 21,

“ENTRE ELLA Y YO”, OBRA TEATRAL

CON SEBASTIÁN PRESTA Y

SOLEDAD GARCÍA.

+ EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ

MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO

QUE PERSONIFICA AL

“OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA

OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU

NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO

GRANDE”.

CINE TEATRO RENZI

(LA BANDA)

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22,

SE PRESENTARÁ DANIEL MAGAL,

EL EXITOSO CANTANTE JUJEÑO

AUTOR DEL TEMA MUNDIALMENTE

CONOCIDO COMO “CARA DE

GITANA”. ESA MISMA NOCHE, ESTARÁN

“LOS LINCES”.

FÓRUM

(PERÚ 511)

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22,

SE PRESENTARÁ MIDACHI CON

SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.


CINES

SUNSTAR

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(3D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

27/04 - 28/04 - 29/04 22:30 (Subt)

00:50 (Subt)

NADA QUE PERDER (2D):

BIOPIC (ATP)

27/04 - 17:00 (Cast) 20:00 (Cast)

AVENGERS: INFINITY WAR

(3D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

27/04 - 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

(Cast) 01:00 (Subt)

GNOMOS AL ATAQUE (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

27/04 - 17:00 (Cast)

28/04 - 29/04 - 30/04 15:00 (Cast)

17:00 (Cast)

02/05 - 17:00 (Cast)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(2D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

27/04 - 17:15 (Cast)

AVENGERS: INFINITY WAR

(2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

27/04 - 18:00 (Cast) 21:30 (Subt)

00:30 (Subt)

PERDIDA (2D):

SUSPENSO (18 AÑOS)

27/04 - 28/04 - 29/04 22:15 (Subt)

00:35 (Subt)

PETTER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

HOY AL - 02/05 - 19:45 (Cast)

VERDAD O RETO (2D):

THRILLER, TERROR (+13 AÑOS)

27/04 - 28/04 - 29/04 22:20(Subt)

00:40 (Subt)

1 DE MAYO, CERRADO

 

HÍPER LIBERTAD

AVENGERS ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 16:30-

17:00-20:00*-22.40-23:00* (SÓLO

SÁBADO 23.30)

*SUBTITULADA (SÓLO JUEVES)

CASTELLANO 3D: 19:35

CASTELLANO 3D: 16:30 (SÓLO JUEVES)

NADA QUE PERDER ATP

CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO Y

DOMINGO)

CASTELLANO 2D: 19:00 (JUEVES Y

VIERNES)

GNOMOS AL ATAQUE

CASTELLANO 2D: 16:50- (JUEVES,

VIERNES, Y DE LUNES A MIÉRCOLES)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 19:30 (DE SÁBADO

A MIÉRCOLES)

CASTELLANO 2D: 22:00 (JUEVES

SUBTITULADA)

 
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