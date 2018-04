El Apertura pone en acción mañana la decimotercera fecha

27/04/2018 - La Liga Clásicos Barriales del Norte viene ofreciendo numerosos partidos todos los fines de semana y mañana no será la excepción. Se desarrollará íntegramente la decimotercera fecha del Torneo Apertura en las categorías C20 y C30, respectivamente, y para la mayoría de los equipos el objetivo será ir por los tres puntos para no perder terreno en el campeonato o bien para aspirar a tener una buena temporada. Otro dato interesante es que todos los protagonistas ya cuentan con más ritmo de juego por lo que las posibilidades de que haya buenos partidos, son más concretas. La programación para mañana consta de los siguientes enfrentamientos: en Mojones, Ruta Uno Jrs vs. Los Pibe de la 18 (20); Juveniles del gas vs. Los Peregrino (20) y Mojones vs. La Banda de Memo (20). En Barrio Aeropuerto, La 21 de B. Aeropuerto vs. La Plaza Jrs (20); peti FC vs. Petrolíder (20) y Ruta Uno FC vs. E Vajo FC (30). En Calle 107, Carne Los Amigo Jrs vs. El Poli (20); Árbol Solo vs. Amigo de la 18 (20) y Carne La Hacienda vs. La Cochetti (30). En Morumbí de Borges, Los Tenas vs. Juveniles de Villa Borges (20); Carne Los Amigo vs. El Vajo de Tarapaya (30) y El Seppse vs. Santa Rosa (30). En Fondo de Borges, Juveniles de Borges vs. Los Piratas de la 109 (20); Los Pibe de Martín vs. 11 Unidos (20) y El Fondo de Borges vs. La 203 FC (30). En Polideportivo Borges, Los Pibe del General Paz vs. Juveniles de La Bañadera (20); Borges Unido vs. Bosco III (20) y Rita Car vs. Mal Paso (30). En Sexto Pasaje, Sexto Pasaje Jrs vs. Juveniles de Ampliación Borges (20), Villa Borges vs. David FC (20) y Sexto Pasaje FC vs. Calle 13 FC (30). En La Loma, Pasaje 421 vs. Los Pibe del Paseo Colón (20); Los Calamares vs. San Marco (20), Calle 4 FC vs. La Loma FC (30) y pasaje 421 FC vs. Polirubro Ailén (30). En Chañar, Juveniles de Paseo Colón vs. San Esteban (20), Carlito Legui vs. La 203 de Haico Hondo (20) y Los Puma vs. La Plaza (30). En Villa Grimanesa, Panificadora Franci vs. Emaús (20), Carro Bar Chara Jrs vs. Tabú FC (20) y Carro Bar Chara FC vs. Rifa Tuni (30). En Autonomía, El Salvador vs. Juan Felipe Ibarra (20), Primer Pasaje vs. Verdulería Chiki (20), Tigre vs. La Banda de Matías Camús (20), Los Millo vs. la Barra (20). En Tarapaya, San Martín vs. Alma Fuerte (20), Estrella Jrs vs. Rifa Tuni (20) y Tarapaya FC vs. Gas del Estado (30). En Triángulo, Laureles vs. Juveniles de Tarapaya (20), El Triángulo FC vs. Los Pacífico (20) y Estrella del Norte vs. La Bañadera (30). En Campeones del 28, La 23 FC vs. Florería Ema (20), Los 3 Amigo Jrs vs. B. Colón (20) y Los 3 Amigo FC vs. 7mo. Pasaje FC (30).