Domingo de semifinales en los veteranos de la C55

27/04/2018 - El próximo domingo, se pondrán en marcha los cotejos de semifinales del Torneo Apertura 2018 denominado ‘Abel Soria’, que hace disputar el Círculo de Veteranos de Santiago del Estero. Serán duelos atrapantes, que comenzarán a definir a los finalistas de las Copas de Oro, Plata y Bronce, en una temporada que arrancó con todo para los más veteranos del amateur. Los encuentros darán comienzo a las 9, con media hora de tolerancia. Programación En este sentido, este es el programa completo para la jornada dominguera. Copa de Oro. En El Mistol, Casa Olga vs. Ateneo Ejército Argentino. En Sindicato de Obras Sanitarias, Bobinados Piri vs. Tapiales Las Gemelas. Copa de Plata. En Bioquímicos, Opinión Deportiva vs. Ima Construcciones. En Cara Pintada, Abogados vs. Eroplast. Copa de Bronce. En El Rincón (La Banda), El Tony vs. Gremio Municipal. De esta manera, la acción regresa con todo este domingo en el campeonato del Círculo de Veteranos, con unas semifinales que prometen encuentros vibrantes en las diferentes copas.