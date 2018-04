Las finales del Torneo de Verano serán las principales atracciones

27/04/2018 - La Unión de Futbolistas Veteranos Amateurs tendrá un fin de semana largo a puro fútbol y con partidos que prometen mucho, especialmente los que se jugarán el próximo lunes por las finales del Torneo de Verano 2018. Los escenarios para la ocasión serán los de San Esteban y La Zurda. En la primera se enfrentarán a partir de las 13, con 30 de tolerancia, Nueva Autonomía vs. Villa Tranquila (40); mientras que más tarde lo harán Bonafide vs. VG Taller Sposety (45) y Óptica Molinari vs. Facheritos (50). En La Zurda se medirán Villa Alem vs. Los Fugitivos (40); B. Sarmiento vs. Kiosco Laly (45) y Los Pitufos vs. Trasporte Palito (50). Pero la actividad del fin de semana comenzará mañana con los cotejos correspondientes a una nueva fecha del certamen oficial de la presente temporada. Como siempre, la cartelera de encuentros es muy amplia por lo que se multiplicarán las emociones en diferentes escenarios. La entidad organizadora anunció que habrá nuevos horarios para los partidos que comiencen en primer turno (15.30 a 16). La agenda completa de mañana es la siguiente: en Los Magníficos, La Güemes vs. Mojones (33) y Los Magníficos vs. Mojones (50). En Mistol, La Fusión vs. Taller Raúl Ávila (40) y Refi Shop vs. Don Vicente (50). En La Guarida, La Viamonte vs. Tiendas Tukis (33) y Uthgra vs. Los Amigos (45). En El Mojón (Sur), La Fortaleza vs. Joyería Luciana (33) y Villa Negrita vs. Villa Ángela (50). En La Zurda, Almirante Brown vs. Filial 23 (45) y B. Sarmiento vs. Despensa del Valle (50). En El Gringo 1, B. Sarmiento vs. Calle 14 (45) y Previsión vs. Politécnicos (55). En El Gringo 2, B. Santa Lucía vs. Rosario Central (40) y Villa Grimanesa vs. Defensores Antilo (50). En Darcena, Nueva Autonomía vs. Los Peregrinos (40) y El Triángulo vs. Nueva Autonomía (45). En Nuevo Banco, Club de Amigos vs. La Rifa de Alberto (33) y La Güemes vs. Villa Alem (40). En Estudiantes de Maco, Carro de Ariel vs. La Rifa de Alberto (45) y Trasporte Palito vs. Luz y Fuerza (55). En Filial 23, Filial 23 vs. Taller Dany (40) y Villa Borges vs. Asel (50). En El Tata, Ipvu vs. La Católica (45) y Tinglados Manuel vs. Calidad de Vida (50). En Ateneo Ej. Arg, Ateneo Ej. Arg vs. Palo Carabajal (33) y Los Pitufos vs. Recursos Hídricos (55). En Milan, B. Tradición vs. Mojones (40) y Colectiveros vs. Calle 14 (55). En Independiente de Los Cardozo, Ateneo Ej. Argentino vs. Los Fugitivos (40) y Despensa Las Mellis vs. Racing (50). En El Millo, Carro Bar Chara vs. Los Buckiºs (33) y Uthgra vs. Tinglados Albarracín (40). En Mailín, Bonafide vs. Expreso San Nicolás (45) y Stylo Gráfico vs. Óptica Molinari (50). En Villa Tranquila, Villa Tranquila vs. Los Amigos (40) y Villa Tranquila vs. Facheritos (50). En San Esteban, VG Taller Sposety vs. Kiosco Laly (45) y Buly Motos vs. Indumentaria Lar (50). En Los Romano, Joako FC vs. Pablo VI (33) y Alumni vs. Trasporte Kenber (50). En San Lorenzo (Los Flores), El City FC vs. Farmacia Lavalle (33) y Motos Juan vs. San Carlos (40). En Independiente de El Deán, Villa Borges vs. La Loma (40) e Independiente vs. Fabio Automotores (50). En UTA, UTA Decano vs. Insumatik (33) y UTA vs. Feria del Newbery (55).