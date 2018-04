El domingo se levantará el telón para el tercer capítulo del Campeonato Anual

27/04/2018 - Este domingo se jugará la tercera fecha del Campeonato Anual, que lleva el nombre de Julio Walter Gómez y que organiza la Secretaría de Juventud y Deportes del Sindicato de Empleados de Comercio. De la programación se destacan las presentaciones de Súper Vea, Las Malvinas FC y Los Amigos, punteros de la categoría Libres, que enfrentarán a Termas Unidos, Namaskar y Servicio Eléctrico Díaz, respectivamente. Programa Cancha Nº 1: 9.30, Ferretería Com. Colón vs. El Rejunte FC Colón (L); 11, Las Malvinas Sur vs. Mercantiles (C35); 12, Las Malvinas FC vs. Namaskar (L); 13, Maxihogar vs. Pritty (C35); 14, Servicio Técnico Pablo vs. Ferretería Com. Colón (C35); 15, Kiosco Máxima vs. OBV Garbarino (C35); 16, Servicio Eléctrico Díaz vs. Los Amigos (L). Cancha Nº 2: 9.30, Despensa Doñita vs. Las Malvinas B (C35); 11, Línea Blanca vs. Despensa Islas Malvinas (L); 12, Súper Vea vs. Termas Unidos (L); 13, O’Globo Megacotillón vs. Óptica Molinari (C35); 15, Pritty FC vs. El Príncipe SRL (L); 16, Macroffice vs. Carro Bar Kimba (L).