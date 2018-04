Con dos partidos, se pone en marcha la tercera fecha del Torneo Apertura 2018

27/04/2018 - Esta noche comenzará la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Comercial, que organiza el Sindicato de Empleados de Comercio. Desde las 22, se enfrentarán Súper Eli y Roberto Chelala, mientras que a continuación jugarán Produnoa y Servicred. El domingo se completará la fecha con una extensa programación: cancha Nº 1: 11.30, Router SA vs. JM Deportes; 13, Novalux vs. Mialma; 14, Ferretería Ovejero vs. Las Malvinas FC; 15, Pollería Sur vs. Sin Rival; 16, O’Globo vs. Óptica Ver Más; 17, Miliy B vs. PLB; 18, Aut. Zahuy vs. Electronorte; cancha Nº 2, 13.30, Polisan vs. Romero Distribuidora; 15, Herfa Lubricantes vs. Innovar Celulares; 16, Distribuidora Miliy vs. Lealcito’s; 17, Hiper Libertad vs. La Ferretería. Los resultados de la segunda fecha fueron los siguientes: Mialma 1, La Ferretería 0; Óptica Ver Más 1, Electronorte 0; Polisan 1, Sin Rival 0; Romero Distr. 2, Herfa Lubricantes 0; PLB 5, Súper Eli 0; Ferretería Ovejero 2, Hiper Libertad 1; Autoservicio Zahuy 2, Lealcito’s 0; JM Deportes 3, Servicred 2; Novalux 1, Router SA 1; Produnoa 0, Miliy B 0; Las Malvinas FC 1, Roberto Chelala 1; Distribuidora Miliy 5, O’Globo 0; Polleria Sur 1, Innovar Celulares 0.