El predio de El Potrerito volverá a vibrar con otro sábado repleto de acción y emociones

27/04/2018 - El predio El Potrerito, ubicado sobre Independencia prolongación, vivirá mañana otra jornada apasionante con la disputa de la octava fecha del torneo de la Liga de Fútbol Amateur del Norte (FAN). Los cotejos se disputarán en los horarios de las 14, 15.30 y 17. La programación completa es la que se detalla a continuación: En Cancha Nº 1: Tiendas Tukys vs. Los Pibes, Cacheteao con Coca vs. Niupi y Villa Alem vs. Los Pibes de la 11. En Cancha Nº 2: Francisco de Victoria vs. Racing, S23 vs. Rhogar y Los Potreros vs. El Puente. En Cancha Nº 3: 15, Abogados Cat vs. La San Juan y 17, La 59 F.C. vs. Norcen. En Cancha Nº 4: La 25 F.C. vs. Maco F.C., Mailin F.C. vs. Sacachispas y Club 10 vs. Newbery. En Cancha Nº 5: Real Madrid vs. All Boys, Villa las Delicias vs. Messina y Atlas vs. Shunko. En Cancha Nº 7: Napoli Black vs. Malaga, Peluquería Nano vs. Telefónicos F.C. y Barrio Juramento vs. JP del 7C. En Cancha Nº 8: Bayer Munich vs. Cache F.C., La Andes vs. Canarios y La Alvarado Stone vs. Colon Gomas. En tanto, Bayer Munich vs. Oglobo Megacotillon fue suspendido.