El tercer capítulo se jugará en el complejo Jugadores Libres y en otras dos canchas

27/04/2018 - En Cancha 1: 13.40, La Gloriosa vs. Fútbol y Amistad; 15.30, Lex Doctor vs. Napoli; 17.10, La Estafeta vs. La Pachanga y 18.50, 22 y Media vs. Manzana 6. En Cancha 3: 13.40, Coesa vs. Quilmes; 15.30, Metalúrgica Dorrego vs. Deportivo JJ y 17.10, Hampones vs. Ciudad Satélite. En Cancha 4: 13.40, AESYA vs. La Alvarado; 15.30, Pucara F.C. vs. Deport y 17.10, Los Coyotes vs. Warriors. En Cancha 6: 13.40, Prof. Montero Sport vs. Cristal; 15.30, Chelsea vs. Bastianos F.C. y 17.10, Brima vs. Ramón Carrilo. En Cancha 7: 13.40, Kinesiólogos F.C. vs. Semillería Rossi; 15.30, La Esquina vs. Chicago y 17.10, Valencia vs. Abogados Topos. En Potrerito 1, C3: 15, La 59 F.C. vs. Norcen y 17, Abogados Cat vs. La San Juan. En Contadores: 15, Intocables vs. Combustible Bertolotti y 17, Contadores Juniors vs. Abogados Cuervos.