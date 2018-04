Esta tarde y con tres partidos, el campeonato “Municipalidad de Frías” se jugará en el club Coinor

27/04/2018 - CHOYA, Choya (C) Esta tarde, con la disputa de tres juegos que prometen muchas emociones, arrancará la decimotercera fecha del campeonato denominado Municipalidad de Frías. Será desde las 19.30 en el estadio del club Social y Deportivo Coinor. La organización es de la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. El programa será el que se detalla a continuación: Deportivo Choya vs. Icaño; Panificadora La Suecia vs. Colonia Achalco y La Casa del Plomero vs. Carnicería Tres Hermanos. Mañana, las acciones proseguirán desde las 16, con el siguiente cronograma de cotejos: Influencia vs. Kiosco Watito; Atlético Quirós vs. MyM Deportes; Ferroviarios vs. La Mexicana y Los Canarios vs. Los Amigos. Los resultados de la fecha anterior fueron: Deportivo Choya 4, Ferroviarios 1; Colonia Achalco 0, La Mexicana 2; Los Canarios 3 Panificadora Suecia 1; Influencia 0, Quirós 0; Icaño 2, Veteranos 2; La Casa del Plomero 3, MyM Deportes 0; Los Amigos 1, Panificadora La Deseada 1 y Maxi Kiosco Watito 0, Carnicería Tres Hermanos 0. La tabla de posiciones tiene en la cima a Maxi Kiosco Watito con 30 unidades. Los siguen La Mexicana 29; Carnicería Tres Hermanos 25; La Casa del Plomero 22, Deportivo Choya 21; MyM Deportes y Ferroviarios 20; entre otros.