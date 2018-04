La sexta fecha del torneo tendrá mañana varios polos de atracción

27/04/2018 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Mañana se jugará el sexto capítulo del Torneo Apertura, organizado por la Asociación Fernandense de Fútbol Amateur, en sus dos categorías, que cuenta con los auspicios de la Dirección Municipal de Deportes y Recreación. La novedad en esta oportunidad es el cambio de horario. Los primeros encuentros comenzarán a las 14, con 30 minutos de tolerancia, y los partidos únicos de 16 para 16,30 horas. En el Polideportivo Municipal jugará la categoría 50, con los siguientes encuentros. En cancha Nº 1 se medirán: 9 de julio vs. Los Amigos y Bº Sur vs. Gremio En cancha Nº 2 lo harán: Defensores de Huasi vs. La Loma y Wall Mar vs. Trula Categoría 40: en El Quemado jugarán El Gateao vs. Tigres y Makiquiosco Antu vs. Bº Belgrano; en el Vinal: La Loma vs. Wall Mar y All Boys vs. Triunfadores. En cancha de las Américas: Sol de América vs. Las Américas y Bº Sur vs. Arsenal. Partidos únicos: en Forres: Forres vs. Talleres y en Trula: Triki vs. Villa Elisa. Libre: Trula. En tanto, los resultados de la quinta fecha fueron: Veteranos C50: Los Amigos y Barrio empataron sin abrir el marcador; Gremio derrotó a Defensores de Huasi por 3 a 2; Wall Mar goleó 4 a 0 a La Loma y 9 de Julio 1, Trula 0. Veteranos C40: Forres se sacó la mufa y le propinó un duro golpe al ganarle 5 a 1 a Maxiquiosco Antu; El Gateao 3, Triki 2; Wall Mar 1, All Boys 0; Trula 2, La Loma 0; Bº Sur 2, Las Américas 1; Sol de América 1, Triunfadores 0; Bº Belgrano y Tigre 1 a 1 y empate en 2 tantos por bando entre Talleres y Villa Elisa.