Noche de finales y muchas emociones en el certamen denominado “Ciudad de la Amistad”

27/04/2018 - CHOYA, Choya (C) En las instalaciones del parque Municipal de Frías se jugarán esta noche las finales del certamen que cuenta con la coordinación de la Liga de las Instituciones de la “Ciudad de la Amistad”. La gran cita será a partir de las 22, en las diferentes categorías, según las posiciones obtenidas en la tabla general. Por la copa Bronce se medirán Aoma y Comercio. Estos combinados vencieron en semifinales a Policía y Bancarios respectivamente. Luego chocarán Polideportivo y Loma Negra (por el tercer puesto de la Copa Oro). En tanto, por la Copa de Plata, se enfrentarán Tránsito vs. Obras y el partido más importante será el que protagonizarán Panaderos vs. Hípico, para saber quién alzará la preciada Copa de Oro. Luego se premiarán a los elencos y jugadores más destacados del campeonato, como broche de oro de la jornada.