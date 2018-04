FÚNEBRES | 27 de Abril de 2018

27/04/2018 -

Fallecimientos

- Nora Imelda Ardiles

- María Dominga Peralta (Atamisqui)

- Marta Segunda Campi

- Teodoro César Durán (La Banda)

- Alejandro Salvador Gómez

- Elipdia del Valle Banegas

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BANEGAS, ELIPDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Sus hijos Raúl y Román; h. pol. Dora y Gladys; nietos, bisnietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. La Piedad. SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BAZÁN, LUIS HUGO (Bichín) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. El Arq. Carlos Eduardo Azar participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex compañero de trabajo y amigo "Bichin" que el Señor le conceda la paz que merece y consuelo y fortaleza a su esposa, hijos y nietos para transitar esta circunstancia tan dolorosa. Ruega una oración en su memoria.

CAMPI, MARTA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/18|. Sus hijos Pililo y Pilila; su hija el corazón Kuky y sus nietos Emy, Seba, Andrés, Lean y Nacho participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia REALIZ. POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CAMPI, MARTA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su amiga y vecina Gringa Rodini, sus hijos Fabiana, Agustin, Anabel, Antonella y Fabio, nieto Felipe, acompañan a su hija Kuky en este difícil momento.

CAMPI, MARTA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/18|. Sus amigos Gringo Lucatelli y Nora Gutiérrez, sus hijos, nietos y bisnietos, participan su fallecimiento y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

CAMPI, MARTA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/18|. Tu nietos del corazón Ezequiel Lucatelli, participa con mucho dolor su fallecimiento y que desde el Cielo le de fuerza a su madrina. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

GÓMEZ, ALEJANDRO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/18|. Su madre Silvia hna. Daiana, su sobrino Gael y abuela Alicia participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11, en el cementerio Parque de la Paz, casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. Serv. Hamburgo CIa. de Seg. SA. Org. Antonio Gubaira Hnos. SRL.

MANSILLA, ROLENDIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Miembros de la comisión directiva del Colegio de Psicopedagogos, socios, contadores y secretario participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de una de sus socias y miembro de la comisión directiva, Lic. Adriana Josefina Ruiz. Ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, ROLENDIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Ricardo Adolfo Díaz Patrón y María de los Ángeles Morales Ruiz acompañan en tan profundo dolor a la Lic. Adriana J. Ruiz. Ruegan oraciones en memoria de su mamá, para su eterno descanso.

MANSILLA, ROLENDIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. El Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero, consejo directivo, socios y empleados participan con dolor el fallecimiento de la madre de su gerente administrativo, Pablo Moyano.

MANSILLA, ROLENDIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|.Julio Madroñero y familia participan el fallecimiento de la madre del querido Pablo.

MANSILLA, ROLENDIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. "Señor, dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Acompañamos a sus hijos Adriana, Marcela, Carolina y Pablo y demás familiares en este tiempo de dolor. Pastores Alexis y Roxana y miembros de la Iglesia Evangélica Emanuel del Barrio Autonomía.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Gringa Cinquegrani Arnoux Ábalos participa su fallecimiento y expresa sus condolencias a la querida Rosita y sus hijos. Qué el Señor le dé la gloria de un eterno descanso.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Con pesar participan su fallecimiento, Josefina Fabris de Naser y Zulma saludan y abrazan a su esposa Rosa e hijos. Que descanse en paz Luli.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

AZAR, DORA NELLY Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/16|. Su hermana Nora Azar de Pece y esposo Francisco Pece; su hermano José Roberto Azar y señora Ana María Ferrer; sus sobrinos y cuñados invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia La Merced, al cumplirse 2 años de su fallecimiento.

CANTOS DE MARQUETTI, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Querida mamá, agradecidos de tu bondad, cariño y valores, te recordamos con amor por siempre. Tus hijos Juan José, Enrique y Carolina; tus nietos Manuela y Santiago invitan a familiares y amigos a la misa hoy las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse el tercer mes de su fallecimiento para pedir al Señor el eterno descanso de su alma.

CONCHA, HUGO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|. Al cumplir un año de su partida, su esposa Zaida, sus hijos Joaquín, Zaida, Ramona y nietas Daniela, Rocío y Renata invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en el Oratorio Don Bosco.

CORONEL DE CASTAÑO, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/18|. " Señor guarda por siempre su alma en tu morada Celestial, donde brille para ella luz que no tiene fin". Hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se realizara hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Belgrano, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CAMINO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/06|. Hace tantos años que te fuiste. Mi querida amiga, compañera por tantos años en nuestra querida Escuela 785 de Sol de Julio, Amábamos tanto nuestra profesión de maestras. Dios nos dio esa bendición. Siempre estás en mi corazón. Tu Gringo (mi hijo) es ya un hombre, tanto lo querías. Tiene ya su familia y una hija, mi Catalina, si la hubiera conocido la habría adorado. Descansa en paz mi querida amiga, te lo mereces. Fuiste buena, bondadosa, sentías el dolor de los que no tenían. No te olvido nunca Mari, Techi.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Su hermana Nélida Aboslaiman Vda. de Pesci, su sobrino Luis Enrique Pesci y Alicia Carranza y sobrios nietos Luis, Marcela, Lourdes, Gonzalo participan con dolor su fallecimiento.

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Su hermana Anita Aboslaiman Vda. de Meyer y sus sobrinos Héctor Hugo, Claudia, Marcela y Martín participan con dolor su fallecimiento.

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Sus sobrinos Dr. Orlando A. Mdalel, Dra. María Cristina Mdalel de Vidal, Luis Ángel Mdalel, y Nura Victoria Moukarzel de Mdalel, participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Sus sobrinos: Moñi, Nena Ovejero, Omar Abdala, María Marta de Abdala, Tomás y Salvador Abdala. Participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Su prima Emeli Aboslaiman; su sobrina María Belén Alegre y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Amigos de su hijo Ernesto Carlín, Roque, Picky y Raúl participan con dolor su fallecimiento.

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Rulo Mulki participa con profundo dolor el fallecimiento del papá del amigo Ernesto y acompaña a sus hijos, nietos y demás familiares en estos momentos de dolor. Se eleva una plegaria en su memoria.

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Sus amigos de su hija Jackie del despacho de Economía Ana Jorge,Gustavo Sisalli, Mariano Paz, Hugo Cano, Tamara Gonzalez, Marita Rojas, Gisela Saavedra, Maria Vazquez, Tamara Saavedra y Julian Ruiz. Acompañan con profundo dolor su fallecimiento.Que brille para él luz que no tiene fin.

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Felices los que van a la casa del Padre, descansa en paz, dejaste tu legado a todos los que te conocimos, seguramente ya estarás nuevamente junto a la compañera de toda tu vida. Los amigos de tus hijos Ricardo, Ernesto y Jackie. Elevan sus oraciones rogando por su eterno descanso. Gauchi Sanchez, Lliana Adamo y sus hijos Mria. Francisco y Marcos.

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. José Luis Abud y flia. participan con profundo dolor en su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento .

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Sus vecinos y amigos, Abelardo García Gallo, Dolores Sánchez Diaz, sus hijos Mariana, Mariano, Matías, Albaro y Luciana y su respectivas flia, participan de su fallecimiento y acompañan con profundo dolor a sus hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Ignacio Vladimiro Gallardo -Vlady- participa su fallecimiento y acompaña a su amigo Ernesto y demas familiares en este doloroso momento.ruega oraciones en su memoria.

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Familia Badami, participa con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Querido padrino tu recuerdo permanecerá siempre vivo en mi corazón.Tu ahijado Federico Fabián Badami, su esposa Karina Gabriela Argañaraz y su hijo Franco Román, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Descansa en paz querido Chicho: Raúl Gladis y Denis Trejo participan con dolor de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Horacio Cordero Liz, Eduardo y flia. participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Su esposa Victoria Paz, sus hijos Amanda, Jose Luis, y Nelida, hijos politicos y demas famil. part. su fallec. sus restos seran inhuim. hoy a las 10 hs. en el cementerio La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

DURÁN, TEODORO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/18|. Sus hijos Rafael, René, Mary, Mirta, Domingo, Eduardo, Hugo, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en cementerio La Misericordia. Cobertura Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

FIGUEROA DE LEDESMA, PETRONA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hija Carmen, su hijo político Diego; sus nietos Diego y Valeria; María y Norman; Lucas y Florencia y bisnietos León y Malena invitan a la misa a la misa que se oficiará hoy a las 20,15 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, del Bº San Martín La Banda, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

FIGUEROA DE LEDESMA, PETRONA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. El Padre Ramón Bucci y el Área de Adultos de Acción Católica de la parroquia Sagrado Corazón de la Banda participa e invita a la misa que se oficiara hoy a las 20.15 hs en memoria de la Sra. Petrona, quien fue miembro del primer grupo oficializado y responsable Acción Católica de esta parroquia. Se ruega oraciones en su memoria.

SALAS, ELSA GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|. "Ya un año de tu triste partida, pero saber que sos un ángel al lado del Señor nos reconforta". Su esposo Marcelo, sus hijos Guada, Feli, Vivi, Marcelo y Mery; sus nietos Lupe, Luci, Esteban, Agus, Caro, Marcelo, Benja, Valen y Mateo invitan al responso en el cementerio Jardín del Sol a las 9.30 hs. y a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol.

SALAS, ELSA GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|. Te siento presente en cada susurro del viento, en la brisa de la mañana, en los tibios rayos del sol, tu recuerdo me acompaña siempre y tus enseñanzas guiarán mi vida por siempre. Al cumplirse 1 año de fallecimiento, su hija Guadalupe, sus nietas Lupe y Lucía invitan al responso en el cementerio Jardín del Sol a las 9.30 hs. y a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARDILES, NORA IMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/18|. Su esposo Juan Carabajal, sus hijos Juan, Soledad, Jorgelina, Eduardo, Franco, Flaco, Luciana, Bebeto, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas cementerio de simbol Dpto. Silipica SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CEJAS DE SILVA, CELIA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/18|. Chicha y Lucy Riachi participan con profundo dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso y por una pronta resignación para su esposo e hijos.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. No hay consuelo para tu partida, que Dios te tenga en la Gloria. fuiste un esposo maravilloso, un padre y abuelo ejemplar, como siempre te decimos estamos orgullosos de vos, infinitamente agradecidos por protégenos siempre. Te amamos, estarás presente siempre en nuestras vidas. Su esposa Catalina Nazar, tus hijos Alejandra y Mariano, hijos políticos Lucas y Eugenia, nietos Victoria y Catalina y el pequeño Joaquín que pronto llegará. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JOSÉ, CESAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Su primo Gustavo Flores Turk participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Su primo Dr. Benjamín Flores Turk y familia participa con pesar su fallecimiento.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. En estos momentos de intenso dolor por su pérdida irreparable, solamente podemos decir que cuenta con nuestra compañía. Sus sobrinas Natalia, Rita, Agustina y Valentina.

JOSÉ, CESAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Mónica Paradelo y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Su amigo Guillermo Luna Herrera participa su fallecimiento y acompaña a la familia en el dolor.

JOSÉ, CESAR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Hugo H. Rodríguez, María Cecilia Turk y sus hijos participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Vicente Sayago, Anita Sialle, sus hijos Juan Ignacio, Nicolás Martín, Alicia Falcione y María Laura participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. César, ya descansas en paz; ya llegó la luz para ti. Querida Gringa, amiga de siempre y hermosa compañera de banco en la secundaria, te abrazo con el alma y acompaño tu inmensa tristeza. Susi Lares ruega por el descanso eterno de César y por la resignación de sus familiares queridos. Amiga querida, el sol volverá a brillar. Se ruegan oraciones en su memoria.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Gringuita querida, tus ex compañeras y amigas de los encuentro de la promoción de la Normal: Silvia, Nori, Noemí, Leo, Claudia, Sari, Rosi, Susi, Alicia, Elsa, Alicia, Mari (a), Susi (a), Patricia (a), Estela (a), te abrazamos con infinita ternura y rogamos por el alma de tu querido César, así como por tu fortaleza espiritual y la de tus amados hijos. Amén. Se ruegan oraciones en su memoria.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Gladys Flinne, Laura, Marcela y Rebeca Flinne y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Gladys Flinne, sus hijos Guadalupe, Agostina y Eduardo Espeche participan con profundo dolor su fallecimiento y resignación a su querida familia.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Guillermo Muñoz y Graciela Saber participan su fallecimiento, acompañan con afecto a su esposa Gringa y a sus hijos. "Que brille para César la luz que no tiene fin".

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. La comisión directiva de la Caja Forense de Santiago del Estero: Dra. Julia Elena Graziani, Dr. René Gustavo Hauteberque, Dr. Agustin Scarano, Dr. Roberto Eberlé, Dra. Georgina Chaumot, Dr. José Sanchez Gerez, Dr. Sebastián Alejandro Matach, Dra. Mariana Cecilia Bonacina, su asesora legal Dra. Dora Angélica Gonzalez y empleados participan con dolor el fallecimiento del tío de su Presidente, Dr. Eduardo Augusto Garay. Ruegan oraciones en su memoria.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Dr. Emilio Fonzo y Sra. Marta Rosatti participan su fallecimiento, acompañando en el dolor a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Augusto, Igna, Nacho, Berny, Jorge, Abri, Maxi, Chino y Juan, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querido amigo Mariano. Rogamos oraciones en su memoria.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Graciela Ferreyra, participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a la querida Gringa en estos momentos tan doloroso. Ruega oraciones en su memoria.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Juan Alberto Figueroa, Ana Maria Casóliba, sus hijos Andrés, Adolfo y Ana Eugenia con sus respectivas flias., p-participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz querido Cesar.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Eduardo, Inés y Negra Cheein, participan con pesar el fallecimiento del hermano de nuestra prima Blanca José. Ruegan oraciones en su memoria..

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. José Zavalía y flia., despide con profundo dolor al querido y gran amigo César. Ruegan oraciones en su memoria.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Alejandro Julián, su esposa Marcia e hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan difícil trance. Ruegan oraciones en su memoria

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Francisco, Marisa y Roberto Pérez Nazar y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento ruegan una oración en su memoria.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Dr. Orlando Vittar y flia., Dr. Edgardo Ruben Vittar y flia., Dr. Osvaldo Francisco Vittar y flia., Dra. Mariana Vittar y flia., Dr. Emir Vittar y flia., Francisco Vittar y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Enrique Bilbao, Silvia Maud, sus hijos y yernos, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JOSÉ, CESAR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Dr. Rolando Omar Vittar, su esposa Marta e hijos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Estos momentos son muy duros de asumir, pero Acuérdate que puedes contar con nosotros para lo que sea, que la partida sirva para estar mas unidos. Chichí, Sandra, Ezequiel y Agustín.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Dr. David Jarma y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de su colega y amigo Dr. José César Alberto. Ruegan oraciones a su memoria.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega Dr. José, César Alberto. Ruega oraciones a su memoria.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Sus amigos Carlos Ernesto García y Adela G. Pacheco, sus hijos Emanuel y Macarena; César, Patricia y Maximiliano y María Ángel lo despiden con dolor y acompañan a su familia en tan duro trance.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado Dr. José César Alberto. Ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, MARÍA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/18|. Sus hijos Juan, René, José, Blanca, Victoria, Natalia, Javier, Cristian, hijos políticos, nietos bisnietos y tataranietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 16 horas cementerio de Villa Atamisqui SERV. REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

PINTO DE CHÁVEZ, JULIA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/18|. Duele mucho aceptar que no estés con nosotros físicamente pero seguiremos caminando este camino con la esperanza de encontrarte algún día. Tus hijos Karin, Raúl, Myriam, Myldred, Ingrid y Cristian; tus hijos políticos, nietos, bisnietos invitan a la misa que se realizara en la Iglesia Ntra. Sra. de Loreto hoy a las 20hs con motivos de cumplir un mes de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

PEREYRA GERMILLAC, ALEJANDRO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/18|. Playa Unión, provincia del Chubut 27 de abril de 2.018. Al cumplirse nueve días del fallecimiento de nuestro querido: "Alejandrito Pereyra Germillac", sus padres: Antonio y Claudia, sus hermanos Rocío Germillac y Javier Gutiérrez, sus tíos, sus primos y demás familiares queremos agradecer a toda la comunidad de playa Unión, Rawson, Trelew, Loreto, Sgo del estero y Esquel; al barrio 3 de Abril de playa Unión; al servicio de sepelio de la cooperativa de Rawson, en especial al sr. Avendaño, José Luis; a todos los directivos, docentes y no docentes de las distintas instituciones de las provincias nombradas; a los amigos de siempre que no dudaron en estar presentes física y emocionalmente; a los conocidos y no que elevaron una oración para que Alejandrito saliera adelante; para esa persona que sin dar nombre se acercó en nuestros momentos de desesperación para alcanzar el anticoagulante que se necesitaba; a esos médicos que lamentablemente no fueron todos, pero dieron todo para salvar la vida de nuestro flaco, para esos enfermeros que sufrían junto a la familia el dolor de saber que se iba de nuestras manos sin poder hacer nada; a esa medica que no quiso escuchar los pedidos de la familia, porque con su actitud aprendimos que no todos somos humanos, que no todos tenemos corazón, que no todos nos sentimos hermanos e hijos de Dios... hay personas que creen que la vida de un niño es un capricho de los padres y de todos los testigos que vimos ese sufrimiento de que no se hacía nada... afortunadamente no todos somos iguales, y nuestra familia sabe perdonar y dejar todo en las manos de Dios, ya que nuestro corazón siente que Alejandro no era para este mundo, porque al contrario de esas personas que no actuaron a tiempo para salvar su vida, él era un niño muy solidario, muy buena persona a pesar de su corta edad y daba todo su amor y cariño a todos aquellos que tuvieron la felicidad y el orgullo de conocerlo. La pérdida de nuestro Alejandro... porque nos dimos cuenta que fue el flaco de todos!!! Seguro nos hace ver hoy la vida de otra manera, nada nos va a consolar, nada ni nadie ocupará su lugar... pero si estamos seguros que nos dejó una enseñanza muy grande: la de luchar todos los días por vivir y disfrutar cada segundo como lo hacía él... sin maldad, sin tristeza, sin rencor, bailando y sonriendo siempre. Naciste y la peleaste siempre como un león... y te fuiste de la mejor manera, dando vida a otros niños, porque hasta en eso nos sentimos orgullosos a pesar del dolor; que estarás presente en otros niños, en otras familias y en otros corazones...pero vivirás eternamente en los nuestros corazones. Te amaremos siempre Alejandro!!! Infinitas gracias a todos los que estuvieron en estos momentos de tanto dolor acompañándonos. Flia. Pereyra- Germillac.